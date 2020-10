Karantinada olmalası gerekenler, başka HES koduyla maça çıkmış

İstanbul’da koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artarken futbol aşkı salgın dinlemiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB) iştiraklerinden Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur son on gündür yaptıkları kontrollerde koronavirüs testi pozitif olan veya karantinada olması gereken bazı kişilerin, başkalarının HES kodunu kullanarak tesislerden yararlanmaya çalıştıklarını belirlediklerini söyledi.

Onur, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından, “Son 10 gündür tesislerimizde yaptığımız kontrollerde hasta ve/veya karantinada olması gereken bazı kişilerin başkasının HES kodlarını kullanmaya çalıştıklarını eş zamanlı yaptığımız TC kimlik sorgulaması ile yakalıyor ve otoriteye bildiriyoruz. Toplumda bu insanların sayısı azalmadıkça kendimizi ne virüsten ne de toplumsal sorunlardan kurtaramayız. Esas virüs kendinden başkasını düşünmeyen/düşünemeyen bu insan kılığındakiler” diye yazdı.



Milliyet’ten Gülden Çoktan'ın haberine göre Onur, son 10 gündür koronavirüs testi pozitif çıkan bazı kişilerin başkalarının HES kodunu kullanıp tesisleri kullanmaya çalıştığını söyledi. Özellikle futbol maçı yapmak için gelen vatandaşlarda bu durumla karşılaşıldığını kaydeden Onur, “Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasını çok beğeniyorum. Bir aydır bütün personelimizden, tesis üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan tesislerimizden içeri girerken HES kodunu istiyoruz. Son üç haftadır futbol maçına rezervasyon yaptırmış kişilerin HES koduna baktığımızda riskli olduğunu tespit ediyoruz. Her hafta bu şekilde üç kişiyi belirliyoruz. Kişi, durumun farkında olmadığını söylüyor. Hemen gerekli yerleri arayıp durumu bildiriyoruz. Tesisimize almıyoruz. Bana bu durum cana kast ile eşit geliyor. Devlet ‘Evden çıkmayın’ diyor, adam çıkmış, maça gelmiş” diye konuştu.



Son 10 gündür de pozitif olan kişilerin bilinçli bir şekilde başkasının HES kodunu kullanarak futbol maçına geldiğini söyleyen Onur, sözlerine şöyle devam etti:



“Kişi pozitif olduğunun farkında ve biliyor. Ama tesise girmek için başkasının HES kodunu gösteriyor. Başkasını takmaması ayrı bir şey, bir de yalan söylüyor. Bunu nasıl yakalıyoruz? Vatandaşın verdiği HES kodunu, Hayat Eve Sığar uygulamasından “HES kodu sorgula” kısmına yazıyoruz. Verilen HES koduyla sorgulama yapılınca kişinin TC kimlik numarasının son üç hanesi ekranda görüntüleniyor. Verilen HES koduyla kişinin kimliğindeki TC kimlik numarası uymuyor. On gündür HES kodunu sorarken kimlik numarasını da istiyoruz. Oradan bu vakaları yakalamaya başladık. Bu durum genelde futbol maçlarında daha çok karşımıza çıkıyor. Gelenlerin çoğu arkadaş. 15 kişi ile oynanan bir oyun. Orada beş kişiye bulaştırsa bu rakam bir hafta da 200-300 olur.”