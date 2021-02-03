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Karamollaoğlu'ndan 'yeni Anayasa' yorumu: Amaç gündemi değiştirmek

Son dakika haberi... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa' çıkışını gündemi değiştirmek olarak yorumladı.

GÜNDEM 03.02.2021, 13:03
Karamollaoğlu'ndan 'yeni Anayasa' yorumu: Amaç gündemi değiştirmek
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'yeni Anayasa'ya ihtiyaç var' çıkışına cevap verdi. Karamollaoğlu, "Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Ekonomik sorunlar, adalet problemleri, eğitim, işsizlik gibi konular beklerken bir anda yeni anayasa meselesi ortaya çıkarıldı. Bu değişiklik açıklamasını, sadece gündemi değiştirmeye yönelik yapılan bir açıklama olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: İzmir ve Kayseri’de yaşanan deprem ve yine İzmir’de yaşanan sel felaketi hepimizi derinden üzdü. Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.Diğer tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hükümetin, Myanmar'da yaşanan zulümlere yönelik ciddi adımlar atması gerekir.Hükümet, Doğu Türkistan ve Myanmar müslümanlarına yapılan zulümlere ne yazık ki sessiz kalmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanını müslüman coğrafyalardaki zulümlere karşı aleni bir tavır almaya davet ediyoruz.Anayasa değişikliğinden önce zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Ekonomik sorunlar, adalet problemleri, eğitim, işsizlik gibi konular beklerken bir anda yeni anayasa meselesi ortaya çıkarıldı. Bu değişiklik açıklamasını, sadece gündemi değiştirmeye yönelik yapılan bir açıklama olarak görüyoruz. Çiftçimizin, esnafımızın, bütün vatandaşlarımızın dertleri var. Atamalarda liyakat gibi bir sorunumuz var. Bu sorunlar görmezden geliniyor.Türkiye’de tarım bitirildi, çiftçimiz perişan edildi. Betona, asfalta, demire harcıyorsunuz ama çiftçimize vadedilen parayı vermiyorsunuz. Türkiye’de çiftçilerin bankalara olan toplam borcunun 89 milyarı kamu bankalarına, 22 milyarı yabancı bankalara, 11 milyarı ise yerli özel bankalaradır. Tarım kooperatifleri çiftçinin derdine çare olmak için var, sırtına yük olmak için değil.  Dünyanın hiçbir yerinde iletişimle ilgili bir kurum gıda satışı yapmayı üstlenmemiştir. Bunu yaparken bile bakkalda yağın daha ucuz olduğunu göremiyorlar. İktidara sesleniyorum çiftçimizin birikmiş faiz borçlarını silin, geriye kalan borçlarını da taksite bağlayın ki çiftçimiz ayağa kalksın ve üretim artsın. Çiftçinin dertleriyle dertlenmeden, Türkiye’de gıda fiyatlarında istikrar sağlanamaz. İşsizlik ve geçim sıkıntısı ile alakalı rakamlarla oynuyorlar ama dış ticaret açığı rakamlarında bunu henüz yapamıyorlar. 2020 yılında yapılan ihracat, 169 milyar 482 milyon dolar iken ithalat, 219 milyar 397 milyon dolar olarak karşımıza çıkmaktadır. 2019 yılında 29 milyar 512 milyon dolar olan dış ticaret açığımız, 2020'de 49 milyar 915 milyon dolara yükselmiştir. Hükümet, ülke genelinde turizme öncelik tanırken Van’da sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle turizm kaynaklı ticari hayat sekteye uğramış durumdadır! Gerekli tedbirleri alarak yolcu giriş çıkışları başlatılmalı, Van ilimize sahip çıkılmalıdır.Boğaziçi rektör atamasına karşı yapılan çağrılara kulak verilmelidir. Ancak inanç değerlerimizle alay edilmesini kesinlikle kabul edemeyiz. Sınırların hiçbir zaman aşılmaması gerektiğine vurgu yapıyorum. Türkiye’mizin şu anda hiçbir sorununu çözememesinin asıl nedeni, liyakatsız insanları görev başına getirmesidir.
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