Karamollaoğlu'ndan Yemen saldırısına kınama!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yemen'de yeni kurulan hükümetin yetkililerini taşıyan uçağın Aden Havalimanı'na iniş yaptığı sırada saldırıya uğraması hakkında açıklamada bulundu.

Twitter'dan konuya dair paylaşım yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Aden Havalimanı'nda Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin iniş yaptığı sırada gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Yemen halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."



Aden Havalimanı'nda Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin iniş yaptığı sırada gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Yemen halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 30, 2020



Aden Havalimanı'nda Yeni Yemen hükümetinin kabine üyelerinin iniş yaptığı sırada gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bu elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, kardeş Yemen halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 30, 2020

