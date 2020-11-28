Karamollaoğlu'ndan Varlık Fonu çıkışı: Ciddi endişeler taşıyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniçağ TV YouTube kanalında gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun konuğu oldu. Saadet lideri Karamollaoğlu, Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) arasında Borsa İstanbul'un yüzde 10'luk payının QIA’ya devrine ilişkin, “Endişeliyim. Türkiye adeta bütün varlıklarıyla dünya pazarına açıldı. Böyle bir mantık olmaz. Bu mantık, çok ama çok veballi bir mantık, endişe doğuracak bir mantık.” dedi.

Türkiye Varlık Fonu’nun Türkiye’nin bel kemiği gibi olduğunun altını çizen Temel Karamollaoğlu, “En kıymetli varlıklar bu fonun içinde. Siz bu fonu satmaya kalkarsanız nerede duracağı belli olmaz. Türkiye elden gider endişesini taşırım. O kadar endişe taşıyorum ben.” ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, “Varlık Fonu Düyûn-ı Umûmiye gibi mi olacak?” sorusu üzerine şunları kaydetti:

“Düyûn-ı Umûmiye’den daha vahim diye görürüm. Şundan dolayı vahim diye görürüm. Siz, bütün varlıklarınızı pazara arz ederseniz, bize ne kalacak? Düyûn-ı Umûmiye, sadece vergiler alınırken geldi oturdular dediler ki, önce biz kendi taksitlerimizi alırız, gerisini de size bırakırız. Burada bütün varlığımız satılıyor. Mülk, başkalarının oluyor. Onun için ben, burada endişeliyim. Türkiye adeta bütün varlıklarıyla dünya pazarına açıldı. Gelin, her şeyimiz satılık. Böyle bir mantık olmaz. Bu mantık, çok ama çok veballi bir mantık, endişe doğuracak bir mantık. Türkiye’nin satışı vebaldir yahu. Biz, kendi topraklarımızı, varlıklarımızı başkasına satamayız böyle. Bu olmaz. Varlık Fonu’nun içinde bizim bor madenlerimiz de var. Dünyadaki bor madenlerinin yüzde 65’i bizde. En stratejik madenlerden bir tanesi. Anayasaya konmuş bunu satamaz devlet ama bunun içinde gidiyor şimdi. Bu, karşılaştığımız problemin ne kadar büyük olduğunun işareti.”

