Karamollaoğlu'ndan taziye! Milli Görüş'ün öncü ismi vefat etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Ali Güner'in vefatı dolayıyla taziye mesajı yayımladı

Twitter hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, Ali Güner'inin vefatı vesilesiyle şu ifadeleri kullandı:

"Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden, hayatı boyunca davaya bağlı kalmış, Erbakan Hocamızın dava, bizim de yol arkadaşımız olan Ali Güneri'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Makamı âli, mekanı cennet olsun."



