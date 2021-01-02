Karamollaoğlu'ndan taziye! Milli Görüş'ün öncü ismi vefat etti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ali Güner'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye paylaşımı yaptı
GÜNDEM 02.01.2021, 03:27
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Görüş'ün önde gelen isimlerinden Ali Güner'in vefatı dolayıyla taziye mesajı yayımladı
Twitter hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, Ali Güner'inin vefatı vesilesiyle şu ifadeleri kullandı:
"Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden, hayatı boyunca davaya bağlı kalmış, Erbakan Hocamızın dava, bizim de yol arkadaşımız olan Ali Güneri'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Makamı âli, mekanı cennet olsun."
Twitter hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, Ali Güner'inin vefatı vesilesiyle şu ifadeleri kullandı:
"Milli Görüş Hareketi'nin öncü isimlerinden, hayatı boyunca davaya bağlı kalmış, Erbakan Hocamızın dava, bizim de yol arkadaşımız olan Ali Güneri'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Makamı âli, mekanı cennet olsun."
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