Karamollaoğlu'ndan siyasi liderlere kutuplaşma uyarısı! "Örnek olun"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasi parti liderlerine örnek olma uyarısında bulundu.
GÜNDEM 19.01.2021, 07:21
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son günlerde meydana gelen kutuplaşma siyaseti üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu.
Twitter'dan yaptığı açıklamada baskı, şiddet, nefret dilinden kaynaklı yaşananlara dair uyarı yapan Karamollaoğlu, siyasi liderlere örnek olunması konusunda mesaj verdi.
Sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımında önemli mesajlar veren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde kutuplaşmanın hızla artış gösterdiğine hep beraber şahit olmaktayız. Son zamanlarda bunun şiddete dönüşmesi, bizleri daha da endişelendirmektedir.
Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır.
Baskı, tehdit ve tahakkümle siyasetin dizayn edilmeye çalışılması, kabul edilmesi asla mümkün olmayan ve demokrasiyle bağdaşmayan, son derece sakıncalı bir davranıştır."
Ülkemizde kutuplaşmanın hızla artış gösterdiğine hep beraber şahit olmaktayız. Son zamanlarda bunun şiddete dönüşmesi, bizleri daha da endişelendirmektedir. Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 18, 2021
Ülkemizde kutuplaşmanın hızla artış gösterdiğine hep beraber şahit olmaktayız. Son zamanlarda bunun şiddete dönüşmesi, bizleri daha da endişelendirmektedir. Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 18, 2021
Twitter'dan yaptığı açıklamada baskı, şiddet, nefret dilinden kaynaklı yaşananlara dair uyarı yapan Karamollaoğlu, siyasi liderlere örnek olunması konusunda mesaj verdi.
Sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımında önemli mesajlar veren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizde kutuplaşmanın hızla artış gösterdiğine hep beraber şahit olmaktayız. Son zamanlarda bunun şiddete dönüşmesi, bizleri daha da endişelendirmektedir.
Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır.
Baskı, tehdit ve tahakkümle siyasetin dizayn edilmeye çalışılması, kabul edilmesi asla mümkün olmayan ve demokrasiyle bağdaşmayan, son derece sakıncalı bir davranıştır."
Ülkemizde kutuplaşmanın hızla artış gösterdiğine hep beraber şahit olmaktayız. Son zamanlarda bunun şiddete dönüşmesi, bizleri daha da endişelendirmektedir. Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 18, 2021
Ülkemizde kutuplaşmanın hızla artış gösterdiğine hep beraber şahit olmaktayız. Son zamanlarda bunun şiddete dönüşmesi, bizleri daha da endişelendirmektedir. Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 18, 2021
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