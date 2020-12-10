Karamollaoğlu'ndan şehitler için taziye! Hain saldırıyı kınadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Suriye'nin Resulayn kentinde meydana gelen saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Twitter'dan şehitlere dair taziye mesajı yayımlayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Resulayn'daki hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı askerlerimize de acil şifalar niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun!"

Resulayn'daki hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı askerlerimize de acil şifalar niyaz ediyorum.Milletimizin başı sağ olsun!

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 10, 2020



Resulayn'daki hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı askerlerimize de acil şifalar niyaz ediyorum.Milletimizin başı sağ olsun! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 10, 2020

