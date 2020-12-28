Karamollaoğlu'ndan Roboski mesajı: Hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılmadı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şırnak Uludere’de 28 Aralık 2011 gecesi 19’u çocuk 34 kişinin bombalamada öldüğü Roboski'nin 9. yılı dolayısıyla sosyal medyada bir mesaj paylaştı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Herkes bilsin ki Madımak da bizim acımızdır, Başbağlar da bizim acımızdır, Roboski de bizim acımızdır. Biz, evlatlarını, eşlerini ve kardeşlerini kaybeden tüm vatandaşlarımızın acısını ayrım yapmaksızın paylaşır, yüreğimizde hissederiz." dedi.



Karamollaoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:



Yakın tarihimizin acı hadiselerinden olan #Roboski Katliamı’nın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması üzüntü vericidir.

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 28, 2020





Herkes bilsin ki; Madımak da bizim acımızdır, Başbağlar da bizim acımızdır, Roboski de bizim acımızdır! Biz, evlatlarını, eşlerini ve kardeşlerini kaybeden tüm vatandaşlarımızın acısını ayrım yapmaksızın paylaşır, yüreğimizde hissederiz.

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 28, 2020



"Yakın tarihimizin acı hadiselerinden olan Roboski Katliamı’nın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması üzüntü vericidir. Artık bu ülkede acılar üzerinden siyaset yapılmamalı acılar ayrılığa vesile yapılmamalı ve acı üzerinden asla yarışma havasına girilmemelidir. Herkes bilsin ki Madımak da bizim acımızdır, Başbağlar da bizim acımızdır, Roboski de bizim acımızdır. Biz, evlatlarını, eşlerini ve kardeşlerini kaybeden tüm vatandaşlarımızın acısını ayrım yapmaksızın paylaşır, yüreğimizde hissederiz."

Yakın tarihimizin acı hadiselerinden olan #Roboski Katliamı’nın üzerinden 9 yıl geçmesine rağmen hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması üzüntü vericidir. pushfn('ads'); — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 28, 2020

Herkes bilsin ki; Madımak da bizim acımızdır, Başbağlar da bizim acımızdır, Roboski de bizim acımızdır! Biz, evlatlarını, eşlerini ve kardeşlerini kaybeden tüm vatandaşlarımızın acısını ayrım yapmaksızın paylaşır, yüreğimizde hissederiz. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 28, 2020

