Son Dakika
Karamollaoğlu'ndan Özkan Sümer paylaşımı! Trabzonspor camiasına taziye
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Özkan Sümer'in vefatına dair taziye mesajı yayımladı.
GÜNDEM 22.12.2020, 23:57
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski futbolcu ve teknik direktör Özkan Sümer'in vefatına dair taziye mesajı yayımladı.
Twitter'dan konuya dair açıklama yapan Karamollaoğlu, şu mesajı paylaştı:
"Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.
Başta Trabzonspor camiası olmak üzere, tüm futbolseverlerin başı sağ olsun."
Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.Başta Trabzonspor camiası olmak üzere, tüm futbolseverlerin başı sağ olsun.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 22, 2020
Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.Başta Trabzonspor camiası olmak üzere, tüm futbolseverlerin başı sağ olsun. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 22, 2020
Twitter'dan konuya dair açıklama yapan Karamollaoğlu, şu mesajı paylaştı:
"Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.
Başta Trabzonspor camiası olmak üzere, tüm futbolseverlerin başı sağ olsun."
Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.Başta Trabzonspor camiası olmak üzere, tüm futbolseverlerin başı sağ olsun.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 22, 2020
Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.Başta Trabzonspor camiası olmak üzere, tüm futbolseverlerin başı sağ olsun. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 22, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 23 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
Sayfalar Tümü