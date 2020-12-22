Karamollaoğlu'ndan Özkan Sümer paylaşımı! Trabzonspor camiasına taziye

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski futbolcu ve teknik direktör Özkan Sümer'in vefatına dair taziye mesajı yayımladı.

Twitter'dan konuya dair açıklama yapan Karamollaoğlu, şu mesajı paylaştı:

"Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.

Başta Trabzonspor camiası olmak üzere, tüm futbolseverlerin başı sağ olsun."

Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.Başta Trabzonspor camiası olmak üzere, tüm futbolseverlerin başı sağ olsun.

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 22, 2020



Türk futbolunun ve Trabzonspor’un unutulmaz isimlerinden Özkan Sümer’e Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum.Başta Trabzonspor camiası olmak üzere, tüm futbolseverlerin başı sağ olsun. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 22, 2020

