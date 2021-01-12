Karamollaoğlu'ndan önemli mesajı! "Ders çıkarılmalı"
Saadet Partisi lideriTemel Karamollaoğlu, ABD'de yaşanan olaylara ilişkin Türkiye'nin ders çıkarması gerektiğini söyledi.
GÜNDEM 12.01.2021, 07:26
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'de son dönemde yaşanan olaylar üzerinden önemli mesajlar verdi.
Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD'deki olaylardan Türiye'nin ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Amerika’da son günlerde yaşanan olayları ciddiyetle takip ediyor ve sonuçlarının nereye varacağını hep birlikte öngörmeye çalışıyoruz. Tam da bu noktada, ABD’nin karşı karşıya kaldığı bu süreçten çıkarılması gereken bazı dersleri hatırlatmakta fayda görüyorum."
Amerika’da son günlerde yaşanan olayları ciddiyetle takip ediyor ve sonuçlarının nereye varacağını hep birlikte öngörmeye çalışıyoruz.Tam da bu noktada, ABD’nin karşı karşıya kaldığı bu süreçten çıkarılması gereken bazı dersleri hatırlatmakta fayda görüyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 11, 2021
Amerika’da son günlerde yaşanan olayları ciddiyetle takip ediyor ve sonuçlarının nereye varacağını hep birlikte öngörmeye çalışıyoruz.Tam da bu noktada, ABD’nin karşı karşıya kaldığı bu süreçten çıkarılması gereken bazı dersleri hatırlatmakta fayda görüyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 11, 2021 pushfn('ads');
Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD'deki olaylardan Türiye'nin ders çıkarması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Amerika’da son günlerde yaşanan olayları ciddiyetle takip ediyor ve sonuçlarının nereye varacağını hep birlikte öngörmeye çalışıyoruz. Tam da bu noktada, ABD’nin karşı karşıya kaldığı bu süreçten çıkarılması gereken bazı dersleri hatırlatmakta fayda görüyorum."
Amerika’da son günlerde yaşanan olayları ciddiyetle takip ediyor ve sonuçlarının nereye varacağını hep birlikte öngörmeye çalışıyoruz.Tam da bu noktada, ABD’nin karşı karşıya kaldığı bu süreçten çıkarılması gereken bazı dersleri hatırlatmakta fayda görüyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 11, 2021
Amerika’da son günlerde yaşanan olayları ciddiyetle takip ediyor ve sonuçlarının nereye varacağını hep birlikte öngörmeye çalışıyoruz.Tam da bu noktada, ABD’nin karşı karşıya kaldığı bu süreçten çıkarılması gereken bazı dersleri hatırlatmakta fayda görüyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 11, 2021 pushfn('ads');
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