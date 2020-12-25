Karamollaoğlu'ndan Olay TV tepkisi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Olay TV'nin ekran karartması sonucunda yaşananlar hakkında paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından Olay TV'nin kapatılmasına tepki gösteren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Basının özgür olmadığı, gazetecilerin hapsedildiği, fikirlerin rahatlıkla ifade edilemediği bir ülkenin kalkınması da ilerlemesi de mümkün değildir.

Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iş başına gelen bir iktidarın döneminde, Olay TV‘nin sadece 26 gün yayın hayatına devam edebilmesi ve akabinde baskılar sonucu ekran karartması; ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir."



Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iş başına gelen bir iktidarın döneminde, #OlayTV‘nin sadece 26 gün yayın hayatına devam edebilmesi ve akabinde baskılar sonucu ekran karartması; ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir.

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 25, 2020



Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iş başına gelen bir iktidarın döneminde, #OlayTV‘nin sadece 26 gün yayın hayatına devam edebilmesi ve akabinde baskılar sonucu ekran karartması; ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 25, 2020

