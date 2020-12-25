Karamollaoğlu'ndan Olay TV tepkisi! "Siyasi tarihin utanç sebebidir"
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Olay TV'nin kapatılması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
GÜNDEM 25.12.2020, 23:46
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Olay TV'nin ekran karartması sonucunda yaşananlar hakkında paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından Olay TV'nin kapatılmasına tepki gösteren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Basının özgür olmadığı, gazetecilerin hapsedildiği, fikirlerin rahatlıkla ifade edilemediği bir ülkenin kalkınması da ilerlemesi de mümkün değildir.
Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iş başına gelen bir iktidarın döneminde, Olay TV‘nin sadece 26 gün yayın hayatına devam edebilmesi ve akabinde baskılar sonucu ekran karartması; ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir."
Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iş başına gelen bir iktidarın döneminde, #OlayTV‘nin sadece 26 gün yayın hayatına devam edebilmesi ve akabinde baskılar sonucu ekran karartması; ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 25, 2020
Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iş başına gelen bir iktidarın döneminde, #OlayTV‘nin sadece 26 gün yayın hayatına devam edebilmesi ve akabinde baskılar sonucu ekran karartması; ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 25, 2020
Twitter hesabından Olay TV'nin kapatılmasına tepki gösteren Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Basının özgür olmadığı, gazetecilerin hapsedildiği, fikirlerin rahatlıkla ifade edilemediği bir ülkenin kalkınması da ilerlemesi de mümkün değildir.
Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iş başına gelen bir iktidarın döneminde, Olay TV‘nin sadece 26 gün yayın hayatına devam edebilmesi ve akabinde baskılar sonucu ekran karartması; ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir."
Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iş başına gelen bir iktidarın döneminde, #OlayTV‘nin sadece 26 gün yayın hayatına devam edebilmesi ve akabinde baskılar sonucu ekran karartması; ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 25, 2020
Yasaklarla mücadele edeceğiz diyerek iş başına gelen bir iktidarın döneminde, #OlayTV‘nin sadece 26 gün yayın hayatına devam edebilmesi ve akabinde baskılar sonucu ekran karartması; ülkemizin siyasi tarihine utanç sebebi olarak geçmiştir. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 25, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 25 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|14
|27
|2. Galatasaray
|13
|26
|3. Fenerbahçe
|14
|26
|4. Beşiktaş
|13
|25
|5. Gaziantep FK
|13
|24
|6. Hatayspor
|13
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|13
|20
|9. Trabzonspor
|14
|20
|10. Konyaspor
|13
|18
|11. Göztepe
|14
|18
|12. Rizespor
|13
|18
|13. Kasımpaşa
|14
|18
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|13
|15
|17. Denizlispor
|13
|12
|18. Gençlerbirliği
|13
|12
|19. Kayserispor
|13
|10
|20. Ankaragücü
|13
|9
|21. Erzurumspor
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Altay
|15
|29
|2. Giresunspor
|15
|29
|3. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|4. Samsunspor
|15
|27
|5. Tuzlaspor
|14
|27
|6. Altınordu
|15
|27
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Menemen Belediyespor
|15
|18
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|12
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Chelsea
|14
|25
|6. Tottenham
|14
|25
|7. Southampton
|14
|24
|8. Man City
|13
|23
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|14
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü