Karamollaoğlu'ndan Mevlana Hazretleri paylaşımı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mevlana Hazretleri'nin vefatının 747. yıl dönümü vesilesiyle bir paylaşım yaptı.

Twitter'dan Mevlana Hazretleri'ne rahmet dileğinde bulunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil." diyerek yolumuza rehberlik eden, gönüllere taht kuran, coğrafyamızın engin şahsiyeti Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 747. vuslat yıl dönümünde rahmetle anıyorum."



"Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil." diyerek yolumuza rehberlik eden, gönüllere taht kuran, coğrafyamızın engin şahsiyeti Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 747. vuslat yıl dönümünde rahmetle anıyorum.#Mevlana

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 17, 2020





"Biz birleştirmek için geldik, ayırmak için değil." diyerek yolumuza rehberlik eden, gönüllere taht kuran, coğrafyamızın engin şahsiyeti Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi 747. vuslat yıl dönümünde rahmetle anıyorum.#Mevlana — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 17, 2020

