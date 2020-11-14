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Karamollaoğlu'ndan Mehmet Zahit Kotku mesajı: Görünmeyen üniversite
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Mehmet Zahit Kotku'nun vefatının 40. yılına nedeniyle bir mesaj paylaştı.
GÜNDEM 14.11.2020, 16:09
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Nakşibendî-Hâlidî şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun ahirete irtihalinin 40. sene-i devriyesi nedeniyle bir mesaj paylaştı. Karamollaoğlu mesajında, "Ahlâk, adalet ve uzlaşma anlayışının ülkemizde hakim olması için öncülük eden, görünmeyen bir üniversite misali birçok ismin yetişmesinde emek veren. Alçak gönüllülüğü ile temayüz eden, edep ve haya timsali olan, almayı değil vermeyi şiar edinen, gönüllerin sultanı, kıymetli ilim adamı Mehmet Zahit Kotku'yu vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.
Alçak gönüllülüğü ile temayüz eden, edep ve haya timsali olan, almayı değil vermeyi şiar edinen, gönüllerin sultanı, kıymetli ilim adamı Mehmet Zahit Kotku'yu vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 13, 2020
Alçak gönüllülüğü ile temayüz eden, edep ve haya timsali olan, almayı değil vermeyi şiar edinen, gönüllerin sultanı, kıymetli ilim adamı Mehmet Zahit Kotku'yu vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum. pushfn('ads'); — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 13, 2020
Alçak gönüllülüğü ile temayüz eden, edep ve haya timsali olan, almayı değil vermeyi şiar edinen, gönüllerin sultanı, kıymetli ilim adamı Mehmet Zahit Kotku'yu vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 13, 2020
Alçak gönüllülüğü ile temayüz eden, edep ve haya timsali olan, almayı değil vermeyi şiar edinen, gönüllerin sultanı, kıymetli ilim adamı Mehmet Zahit Kotku'yu vefatının sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle anıyorum. pushfn('ads'); — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 13, 2020
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