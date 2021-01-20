Karamollaoglu’ndan liderlere “örnek olun” çağrısı

Nefret dillinden vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizen Karamollaoğlu, “Baskı, tehdit ve tahakkümle siyasetin dizayn edilmeye çalışılması, kabul edilmesi asla mümkün olmayan ve demokrasiyle bağdaşmayan, son derece sakıncalı bir davranıştır” dedi.

Kutuplaşma konusunda da uyarılarda bulunan Karamollaoğlu, “Ülkemizde kutuplaşmanın hızla artış gösterdiğine hep beraber şahit olmaktayız. Son zamanlarda bunun şiddete dönüşmesi, bizleri daha da endişelendirmektedir. Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, son günlerde siyasetçilere ve gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunarak, “Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, son günlerde siyasetçilere ve gazetecilere yönelik saldırılarla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Baskı, şiddet, nefret dilinden kaynaklı yaşananlara dair uyarı yapan Karamollaoğlu, siyasi liderlere örnek olmaları konusunda mesaj verdi.

Kutuplaşma konusunda uyarılarda bulunan Karamollaoğlu, “Ülkemizde kutuplaşmanın hızla artış gösterdiğine hep beraber şahit olmaktayız. Son zamanlarda bunun şiddete dönüşmesi, bizleri daha da endişelendirmektedir. Bu gidişata son vermenin ilk şartı, nefret dilinden vazgeçilmesi ve bu konuda siyasi liderlerin topluma örnek olmasıdır. Baskı, tehdit ve tahakkümle siyasetin dizayn edilmeye çalışılması, kabul edilmesi asla mümkün olmayan ve demokrasiyle bağdaşmayan, son derece sakıncalı bir davranıştır” ifadelerini kullandı.

