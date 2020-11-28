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Karamollaoğlu'ndan gizli anayasa çalışması iddiası hakkında net sözler

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV yayında gizli anayasa çalışması iddiasına cevap verdi. Karamollaoğlu, böyle bir çalışmanın yapılmadığı gündemde bile olmadığını söyledi.

GÜNDEM 28.11.2020, 12:49
Karamollaoğlu'ndan gizli anayasa çalışması iddiası hakkında net sözler
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV'de Gerçek Fikrin Ne programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Karamollaoğlu, İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ’ın ‘gizli anayasa çalışması’ iddiasını canlı yayında bir kez daha yalanladı. Moderatörlüğünü Eren Eğilmez’in yaptığı programda konuşan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu,  Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Kemal Öztürk ile gazeteci Gökhan Hacır'ın sorularına cevap verdi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti ve HDP ile gizli anayasa çalışması yapıldığı iddiasına şu sözlerle yalanladı: “Ümit Özdağ'ın ortaya attığı gizli anayasa iddiası gerçeği yansıtmıyor. Saadet Partisi, CHP, İYİ Parti ve HDP dört parti bir anayasa çalışması yapmadı. Parlamentoya gidin, orada her partinin milletvekilleri zaman zaman bir araya gelir. Mecliste çıkan kavga kuliste çıkmıyor. Yemek masasında çıkmıyor. Burada insanlar elbette oturmuşlar, konuşmuşlar ama ortada ne bir rapor var, ne bir gündem var. Oturun anayasa taslağı hazırlayın, getirin konuşalım, böyle bir şey yok. Ortada bir rapor yok zaten. Biz şimdiye kadar herhangi bir çalışma yapmadık. Anayasaya uyulursa önem kazanıyor. Önce yasalara uyulup, uyulmaması konusu var. Hâkimler çıkıyor, 'Evet Anayasa böyle diyor ama ben Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayacağım' diyor. Müeyyidesi yok. Bu kararı alan hâkim terfi ettiriliyor. Kanaatim odur ki oturulup, bunları konuşulabilecek bir ortamın oluşmasına ihtiyaç var. Adalet önemli bir konu. Ancak adaletin tecelli edeceği sistemin oluşması, önce bu kargaşanın ortadan kalkmasına bağlı. Biz hainlik suçlamasına gidersek, birbirimizi suçlarsak bu problem ortadan kalkmaz. Gelin öyle bir anayasa yapalım, kanunları öyle bir tanzim edelim ki, hepimiz bu karara uyalım.”
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