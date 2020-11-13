Karamollaoğlu'ndan Ferhat Koç için taziye mesajı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Gazete eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç'un vefatı vesilesiyle taziye mesajı yayımladı.
GÜNDEM 13.11.2020, 00:04
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Milli Gazete eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç'un koronavirüs sebebiyle vefatı etmesiyle ilgili taziye mesajı yayımladı.
Twitter hesabından Koç ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Milli Gazete Eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç’un Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Milli Gazete Eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç’un Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 12, 2020
Milli Gazete Eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç’un Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 12, 2020
Twitter hesabından Koç ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Milli Gazete Eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç’un Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Milli Gazete Eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç’un Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 12, 2020
Milli Gazete Eski Ankara Temsilcisi Ferhat Koç’un Covid-19 salgını sebebiyle vefat ettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 12, 2020
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