Karamollaoğlu'ndan Fahrizade suikasti tepkisi: Layık oldukları...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İran'ın nükleer programının mimarlarından nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesini yabancı istihbarat örgütlerinin faaliyeti olarak değerlendirerek suikasti lanetledi. Karamollaoğlu, "Saldırıyı şiddetle lanetliyor, sorumlularının bir an önce bulunmalarını ve layık oldukları cezayı çekmelerini istiyorum." ifadesini kullandı.



Karamollaoğlu, sosyal medya hesabı Twittter'dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:"İslam ülkelerinin toprakları ne yazık ki yabancı istihbarat örgütlerinin suikastlerine sahne oluyor. İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade’nin de bir suikastle hayatını kaybetmesini, şer odaklarının bu istikamette attıkları adımı menfur bir saldırı ve dünya barışına bir darbe olarak değerlendiriyorum. Bu menfur saldırıyı şiddetle lanetliyor, sorumlularının bir an önce bulunmalarını ve layık oldukları cezayı çekmelerini istiyorum. Muhsin Fahrizade'ye Allah’tan rahmet, İran halkına başsağlığı diliyorum."

