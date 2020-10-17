Karamollaoğlu'ndan Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarına tepki

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, işgalci Ermenistan’ın sivillere yönelik saldırıları ile ilgili, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan’ın Gence'ye gerçekleştirdiği hain ve alçak saldırıyı lanetliyorum. Ermenistan hiçbir kural tanımadığını çıldırmışcasına bir kere daha göstermiş oldu. Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Can Azerbaycan halkına geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın Gence'ye gerçekleştirdiği hain ve alçak saldırıyı lanetliyorum. Ermenistan hiçbir kural tanımadığını çıldırmışcasına bir kere daha göstermiş oldu.Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.Can Azerbaycan halkına geçmiş olsun!



milligazete.com.tr

Ermenistan’ın Gence'ye gerçekleştirdiği hain ve alçak saldırıyı lanetliyorum. Ermenistan hiçbir kural tanımadığını çıldırmışcasına bir kere daha göstermiş oldu.Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.Can Azerbaycan halkına geçmiş olsun! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 17, 2020

