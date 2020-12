Karamollaoğlu'ndan Engelliler Günü mesajı: Kamudaki kota artırılmalı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşların sorunları dile getirerek çözüm önerisi sundu.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan "#3AralıkDünyaEngellilerGünü" hashtag'i ile yaptığı paylaşımda, "Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin en önemli göstergelerinden birisi, engelli vatandaşlarına sağladığı refah düzeyidir. Engelli vatandaşlarımızın her birine mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat diliyor; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşların bazı sorunlarına değinen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Engelli vatandaşlarımıza işe alımda uygulanan rasyonel olmayan kriterler ve yeterliliğine bakılmaksızın engellilerin düşük profilli işlere layık görülmeleri başlıca sorunlardandır. Engelli vatandaşlarla ilgili ayrıntılı istatistikler tutulmalı ve gelişmeler takip edilmelidir. Evlenmek isteyen yetişkin engellilerin, yuva kurmalarına yönelik engelli dostu aile-evlendirme politikaları geliştirilmelidir." dedi.

Karamollaoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"İşgücü niteliği taşıyan engelli bireylere yönelik mesleki rehabilitasyon faaliyetleri güçlendirilmeli ve bununla ilgili olarak İş-Kur çatısı altında özel meslek eğitim kurumları oluşturulmalıdır. 50 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde engelli bireylerin çalıştırılması teşvik edilmelidir. Kamudaki kota artırılmalı ve tamamına atama yapılmalıdır. Engelli işgücüne, talep üzerine ‘ev ortamında çalışma’ gibi alternatif istihdam imkânları sağlanmalı kendilerine uygun iş imkânları sunulmalıdır. Engelli çocuğa sahip ailelere, engel düzeyine göre aile yardımı sağlanmalıdır."

