Karamollaoğlu'ndan ekonomi tepkisi! Bebek mamaları kilitli kutularda..

Son dakika haberi... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2021 bütçesini tükenmişlik bütçesi olarak niteleyen Karamollaoğlu, "Bu bütçede, Türkiye'de yaşayan dertli ve gariban insanlar yok maalesef, sadece birkaç seçilmiş insan veya torpil yapılarak ihale alan insanlar var. Bu bütçede, Türkiye’nin kaynaklarının aktarıldığı 3-5 şirket var, 19 bin liralık işe 17 milyon lira ödenen kimseler var, bir avuç mutlu azınlık var ama bu millet yok. Bu bütçe, Türkiye'nin dertlerine derman olabilecek bir bütçe değildir." dedi.

Vatandaşın zor durumda olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Bir markete girdiğimiz zaman, bebek mamalarının çalınmaması için kilitli kutularda muhafaza edildiği bir süreç yaşıyoruz. Anne-babalar çaresiz. Son bir yılda, bebek bezi yüzde 40, bebek maması yüzde 32, süt yüzde 50 zamlanmış. Bir kutu mama, 200 liranın üzerine çıkmış durumda." diye konuştu.Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar: Bütçe, iktidarın, ülke problemlerine karşı sunacağı bir reçete olmalıdır. İktidar, her yıl kırdığı faiz rekoruna bir yenisini daha eklemeye niyetli görülüyor. 2021 bütçe hedefinde faize ayrılan miktar 179,5 milyar lira. Bütçe’de faize ayrılan pay 179,5 milyar lirayken yatırımlara ayrılan pay 103.7 milyar lira, yarıma ayrılan pay ise 22 milyar lira. Kanunlara göre, milli gelirin en az yüzde 1’i tarıma ayrılmalıydı yani 43 milyar lira ayrılması gerekirken, bunun yarısı ayrılmış. Bu bütçede, Türkiye'de yaşayan dertli ve gariban insanlar yok maalesef, sadece birkaç seçilmiş insan veya torpil yapılarak ihale alan insanlar var. Bu bütçede, Sivas’ta 500 liralık yardım için metrelerce kuyruk oluşturanlar yok, Saraçhane’de bir tas sıcak çorba için kuyruğa giren yüzlerce gariban yok, asgari ücretle çocuğunu okutmaya ve evini geçindirmeye çalışanlar yok. Bu bütçede, Türkiye’nin kaynaklarının aktarıldığı 3-5 şirket var, 19 bin liralık işe 17 milyon lira ödenen kimseler var, bir avuç mutlu azınlık var ama bu millet yok. Bu bütçe, Türkiye'nin dertlerine derman olabilecek bir bütçe değildir.Çok acı ve üzücü bir tabloyu, içinde bulunduğumuz durumun anlaşılması için burada dile getirmek istiyorum bir markete girdiğimiz zaman, bebek mamalarının çalınmaması için kilitli kutularda muhafaza edildiği bir süreç yaşıyoruz. Anne-babalar çaresiz. Son bir yılda, bebek bezi yüzde 40, bebek maması yüzde 32, süt yüzde 50 zamlanmış. Bir kutu mama, 200 liranın üzerine çıkmış durumda.Çok açık bir şekilde ifade ettik. Asgari ücrette hedef açlık sınırı değil, yoksulluk sınırı olmalı alınacak tebdirlerle 15 yıl içerisinde bu hedefe ulaşılacaktır dedik. Bizim önerimizi iyi anlamadan Saadet Partisi, asgari ücret için 8000 lira önerdi diye yalan haberler yapanların, ya kafaları çalışmıyor ya da ya da ahlâksızlardır.Hangi bilimsel araştırmalara dayanarak Çin menşeli aşı tercih edildi, satın alma sürecinde hangi şirketlere aracılık yapıldı, ne kadar bütçelik bir anlaşma yapıldı? Bu soruların cevaplarını bekliyoruz. Biz, Avrupa Birliği’nin aşığı olmamalıyız. AB üyesi olabiliriz; ama münasebetlerimiz olan ülkeler ve Müslüman ülkelerle ilişkilerimizi geri plana asla atamayız.Saadet Partisi olarak bizim derdimiz açlık sınırında hayatını devam ettirmeye çalışan milyonlardır.Detaylar hazırlanıyor...

