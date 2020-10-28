Karamollaoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı! Manayı anlamak zorundayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karamollaoğlu, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında, Karamollaoğlu, büyük mücadeleler sonucunda kurduğu Cumhuriyet'in 97. yıl dönümünde olduklarını anımsatarak, "Cumhuriyet demek, halkın iradesi ve istişare ile işleri yürütmek demektir. Öyle ki, bizim Gazi Meclisimiz ilk açıldığı zaman duvarında onlar, işlerini istişare ile yaparlar ayet-i kerimesi yazıyordu. Bu demek oluyor ki Cumhuriyetin temelleri, farklı fikir ve düşüncelerin bir araya gelerek, konuşma ve istişare etme üzerine kurulmuştur. Bu ruh, bizim geçmişte de bugün de yaşadığımız birçok sıkıntının çözümüdür." dedi.

Karamollaoğlu, mesajının devamında şunları söyledi:

"İnanıyorum ki bu anlayış ile ülkemiz geleceğe emin adımlarla gidecektir. Bu sebeple de Cumhuriyet’in ortaya koyduğu manayı hep birlikte anlamak mecburiyetindeyiz. Çünkü Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, bu ülkenin tüm evlatları, kol kola, omuz omuza mücadele verdi. Cumhuriyet’i kardeşlik ruhu üzerine inşa etti. Ülke olarak, bugün de birlik ve beraberliğe çok fazla ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Bugün, küresel emperyalizmin amacı kin ve nefret tohumları ekerek, bu kardeşlik ruhunu bozmak ve bizi birbirimize düşürmektir. Millet olarak, bu sinsi ve hain plana karşı uyanık olmak zorundayız. Buna karşı verilecek en güzel cevap, inadına kardeşlik, inadına birlik ve beraberlik olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet’e giden süreçte emeği geçen herkesi minnet ve saygı ile anıyorum."

