Karamollaoğlu'ndan çıplak arama çıkışı!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de büyük bir infiale yol açan çıplak aramalarla ilgili sert ifadeler kullandı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada çıplak aramalar üzerinden ortaya çıkana duruma tepki gösteren Karamollaoğlu, şu paylaşımı yaptı:

"Türkiye son günlerde “çıplak arama” mevzusu ile çalkalanıyor. İktidar cenahı ise bu meseleyi araştıralım, soruşturalım yerine ilk andan itibaren reddetme refleksi gösteriyor. Hâlbuki yönetmelikte çıplak arama var. Peki, ne diyor yönetmelikte."



Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu konuda twit atanlarla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Ben de bunu dile getiriyorum, hadi şimdi bizimle alakalı da soruşturma açsınlar!

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 23, 2020







Açıklamasının devamında başörtüsü mücadelesi için iktidara gelmiş AK Parti'nin çıplak arama konusundaki tavrını utanç verici olarak değerlendiren Karamollaoğlu, "Sınırlı ve şartlı hallere cevaz veren yasal mevzuatın bile keyfe keder uygulandığı bir ülkeden "hukuk devleti" olarak söz etmek mümkün mü? Başörtüsü mücadelesi ile iktidara gelenlerin insanları çıplak aramaya tabi tutarak onur kırması bir utanç vesilesidir" dedi.

Ayrıca çıplak arama konusunda paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma açılmasına da meydan okuyan Karamollaoğlu, "Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu konuda twit atanlarla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Ben de bunu dile getiriyorum, hadi şimdi bizimle alakalı da soruşturma açsınlar" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu konuda twit atanlarla ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu. Ben de bunu dile getiriyorum, hadi şimdi bizimle alakalı da soruşturma açsınlar! — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 23, 2020

