Karamollaoğlu'ndan Boğaziçi tepkisi: Yandaş tayini kural haline geldi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Saadet lideri Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: 21 yıl önce aramızdan ayrılan ve her zaman kendisini hayırla yâd ettiğimiz Mehmet Akif İnan’ı rahmetle anıyorum. Cenâb-ı Hâk'tan, Kovid 19 salgını musibeti başta olmak üzere, birçok sıkıntımızı geride bıraktığımız ve bütün insanlara hayırların geldiği bir yılı hep beraber geçirmeyi diliyorum. SU İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ ELZEMDİR: Bugün karşı karşıya kaldığımız önemli problemlerden birisi de şüphesiz, iklim krizidir. Her geçen gün dünyada etkisi artan iklim değişikliklerine karşı atılacak çevreci adımlar, bu sürecin önüne geçilmesinde yardımcı olabilir. Biz, eğer doğaya sahip çıkmazsak içinde bulunduğumuz hayat, yarın yaşanılmaz bir hâl alır. Su israfının önüne geçilmesi elzemdir. Bizim inancımız, göl kenarında abdest alırken dahi suyu israf etmeme anlayışına dayanır.SU KULLANIMINA HASSASİYET GÖSTERMELİYİZ: Boşa giden her bir damla suyun, geleceğimizi tehdit ettiği şuurunda olmalıyız ve şahsi hayatlarımızda su kullanımına çok daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. 2019 yılında en az 75 bin hektar orman ekosistemi tümüyle yok edilmiş buna karşılık, 30 bin 349 hektar da yeni orman ekosistemi oluşturma çalışması yapılabilmiştir. Bu verilere göre, ülkemizde 2019 yılında 45 bin hektar orman ekosistemi azalmıştır. TÜİK, ERDOĞAN'I ÜZMEYECEK KURUM HALİNE GELDİ: TÜİK, Sayın Cumhurbaşkanı’nı üzmeyecek bir kurum haline geldi. Bütün ihtiyaç maddelerine korkunç zamlar yapıldı. Yumurta 1.5 TL. Ayçiçek yağı yüzde 110 zamlandı. Doğalgaza ve elektriğe yüzde 35 zam yapıldı. İhtiyaç maddelerine yapılan bu zamlara karşı memura yüzde 7.36, emekliye yüzde 8.36 zam yapmak, ne demek oluyor? Maalesef bu iktidarın, bugün karşı karşıya kaldığımız problemleri çözme ihtimalleri yok. AK PARTİ'YE EN BÜYÜK YARDIMI YAPIYORLAR: Bir kişi çıkıp, başörtülü vatandaşlarımız hakkında ileri geri konuşuyor. Bu çağ dışı anlayışı şiddetle kınadığımı belirtmek istiyorum. Artık hangi siyasi parti ve görüş olursa olsun kadınların kılık kıyafetinden dillerini çekmelidir. Bazı şahıslar, belli zamanlarda çıkıp, sanki iktidarın karşısındaymış gibi, olur olmaz ifadeler kullanarak aslında AK Parti’ye en büyük yardımı yapmış oluyorlar. BU ŞEKİLDE REKTÖR ATANMASINI DOĞRU BULMUYORUM: Şu anda yandaş tayini, adeta bir kural haline geldi. Siz, devleti yönetirken adaleti ve liyakati önde tutmazsanız kaosa neden olursunuz. Boğaziçi gibi üniversitelere bu şekilde rektör atanmasını doğru bulmuyorum. Gösterilen bir tepkiyi yönetenlerle görüşülür, varsa yapılması gereken adım atılır emniyet gücünün orantısız güç olarak kullanılması kabul edilemez. KYK mağdurlarının mağduriyeti çözülmelidir. Öğrencilerden, bir iş bulduktan sonra KYK borçlarının ödenmesi talep edilmelidir.