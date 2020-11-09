Karamollaoğlu'ndan Berat Albayrak'ın istifası hakkında ilk yorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kongrede yeniden genel başkan seçilmesinden dolayı genel merkezde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İki lider görüşme sonrası kameralar karşısında ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.



Berat Albayrak'ın istifasıyla ilgili kısa bir değerlendirme bulunan Karamollaoğlu, "İnşaallah hayra vesile olur. Berat Albayrak tarafından böyle bir inisiyatif kullanılmış olması müspettir ancak garip bir gelişmedir. Herkes özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmede bulunmaması dikkat çekiyor. Belki bu durum ekonomide yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." diye konuştu.

