Karamollaoğlu'ndan Almanya'daki cami baskınına tepki!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de Mevlana Camii'ne yapılan polis baskını hakkında sert bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabında Avrupa'da yükselen ırkçılığa değinerek Almanya'daki camiye yapılan polis baskınını kınayan Karamollaoğlu, "Almanya'da Berlin Mevlana Camii’ne düzenlenen polis baskını ve bu baskın sırasında ortaya çıkan görüntüler ne yazık ki Avrupa'da yükselen nefretin, ırkçılığın ve İslamofobi'nin bir tezahürü olmuştur" dedi.

Yapılan baskının tarihe kara bir leke olarak geçtiğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Çok net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki; Almanya'nın Müslümanların mukaddes değerlerini hiçe sayarak, bu şekilde saldırgan bir tavır sergilemesi, tarihe kara bir leke olarak geçecektir" diye ifade etti.

Cami baskını üzerinden atıl adımı saygısılık olarak değerlendiren Karamollaoğlu,Hoşgörü, uzlaşma ve bir arada yaşama ikliminden tamamen uzak bu saygısız hadiseyi şiddetle kınıyor ve Almanya'nın yüzyıllar boyunca farklı dinlerin huzur içinde bir arada yaşama kültürüne sahip olduğu Anadolu'yu örnek almasını temenni ediyorum" şeklinde açıklama yaptı.

