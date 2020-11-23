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Karamollaoğlu'ndan Alman küstahlığına tepki! "Şiddetle kınıyorum"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Almanya'ya ait fırkateynin Türk gemisini hukuksuz bir şekilde durdurmasına sert tepki gösterdi.

GÜNDEM 23.11.2020, 23:53
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Karamollaoğlu'ndan Alman küstahlığına tepki!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Almanya'ya ait fırkateynin Libya'ya insani malzeme götüren Türk gemisini hukuksuz bir şekilde durdurmasına sert tepki gösterdi.
Almanya'nın hukuksuz tavrını kınayan Karamollaoğlu, Twitter hesabında şu açıklamayı yaptı:
"Libya’ya yardım malzemesi taşıyan Türk gemisinin, bir Alman Fırkateyni tarafından durdurularak hukuksuz bir şekilde aranmasını şiddetle kınıyorum.
Bu durum AB’nin çifte standartlı yaklaşımını bir kere daha ortaya koydu. Türkiye’nin Libya’nın meşru hükümeti ile olan ilişkilerini koruması ve sürdürmesi en doğal hakkıdır."

Libya’ya yardım malzemesi taşıyan Türk gemisinin, bir Alman Fırkateyni tarafından durdurularak hukuksuz bir şekilde aranmasını şiddetle kınıyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 23, 2020

Libya’ya yardım malzemesi taşıyan Türk gemisinin, bir Alman Fırkateyni tarafından durdurularak hukuksuz bir şekilde aranmasını şiddetle kınıyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 23, 2020
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