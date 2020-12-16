Karamollaoğlu'ndan ABD'ye yaptırım tepkisi!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ABD'nin Türkiye'ye karşı dair yaptığım kararı alması sonrasında Twitter hesabından açıklama yaptı.

ABD'nin çifte standardına tepki gösteren Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin almış olduğu yaptırım kararını şiddetle kınıyorum. ABD bu tavrı ile Türkiye'ye karşı çifte standartlı yaklaşımını bir kere daha ortaya koymuştur.

Açıkça bilinmelidir ki; dışarıdan ülkemize yöneltilecek her türlü tehdidin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum."



ABD'nin almış olduğu yaptırım kararını şiddetle kınıyorum. ABD bu tavrı ile Türkiye'ye karşı çifte standartlı yaklaşımını bir kere daha ortaya koymuştur.

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 15, 2020



ABD'nin almış olduğu yaptırım kararını şiddetle kınıyorum. ABD bu tavrı ile Türkiye'ye karşı çifte standartlı yaklaşımını bir kere daha ortaya koymuştur. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 15, 2020

