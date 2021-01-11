Karamollaoğlu'ndan ABD'de yaşanan olaylarla ilgili açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Amerika'da yaşanan olaylar sonrası değerlendirmede bulundu. Saadet lideri Karamollaoğlu, "Amerika, uzun yıllardır 'demokrasi götürme bahanesi' ile birçok ülkenin tarumar olmasına ve bu ülkelerin yıllar boyu süren bir kargaşanın içine girmesine sebep olmuştur. Gelinen noktada ise Amerika, bu durumun sadece küçük bir versiyonunu kendi ülkesinde yaşamaktadır." dedi.

"Popülizmi kendine şiar edinmiş bir kişinin, kendi çıkarları ve keyfi yönetim anlayışına dayalı tek adam rejimi tesis edebilmek uğruna neler yapabileceğini hep birlikte seyrediyoruz." diyen Karamollaoğlu, "Bu süreç bir hakikati ortaya çıkarmıştır; 'seçimle gelen, seçimle gider' olgunluğu bir kenara bırakılır ve insanların hür iradelerine saygı gösterilmezse; sonucu çok ağır olacak olaylara sebebiyet verilir. Yaşanan bu süreçten, tüm dünyanın ders çıkarması gerektiğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Karamollaoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasının tamamında şunları kaydetti: Amerika’da son günlerde yaşanan olayları ciddiyetle takip ediyor ve sonuçlarının nereye varacağını hep birlikte öngörmeye çalışıyoruz. Tam da bu noktada, ABD’nin karşı karşıya kaldığı bu süreçten çıkarılması gereken bazı dersleri hatırlatmakta fayda görüyorum. Amerika, uzun yıllardır 'demokrasi götürme bahanesi' ile birçok ülkenin tarumar olmasına ve bu ülkelerin yıllar boyu süren bir kargaşanın içine girmesine sebep olmuştur. Gelinen noktada ise Amerika, bu durumun sadece küçük bir versiyonunu kendi ülkesinde yaşamaktadır.Kendisini 'dünya lideri' olarak gören Amerika'da bu yaşananlar tüm dünyaya ders olmalıdır. Popülizmi kendine şiar edinmiş bir kişinin, kendi çıkarları ve keyfi yönetim anlayışına dayalı tek adam rejimi tesis edebilmek uğruna neler yapabileceğini hep birlikte seyrediyoruz. Bu süreç bir hakikati ortaya çıkarmıştır; 'seçimle gelen, seçimle gider' olgunluğu bir kenara bırakılır ve insanların hür iradelerine saygı gösterilmezse sonucu çok ağır olacak olaylara sebebiyet verilir. Yaşanan bu süreçten, tüm dünyanın ders çıkarması gerektiğine inanıyorum.

