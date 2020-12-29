Karamollaoğlu'ndan 3 kadın cinayeti için taziye!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün yaşanan üç kadın cinayeti hakkında üzüntüsünü dile getirdiği bir taziye mesajı yayımladı.

Twitter'dan konuya dair paylaşım yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bugün ülkemizde, ardı ardına, dehşet verici cinayetler işlendi. Vahşi bir şekilde katledilen Aylin Sözer, Selda Taş ve Vesile Dönmez’e Allah'tan rahmet diliyorum.

Hangi sebeple işlenirse işlensin bu cinayetleri şiddetle telin ediyor, bir taraftan canilerin hakettikleri cezaya çarptırılmasını talep ederken, diğer taraftan da benzer cinayetlerin tekrarlanmaması için her türlü tedbirin alınması gereğine vurgu yapmak istiyorum.

Temennim; artık ülkemizde kadın cinayetlerinin son bulmasıdır."

Maalesef bugün ülkemizde, ardı ardına, dehşet verici cinayetler işlendi.Vahşi bir şekilde katledilen #AylinSözer, #SeldaTaş ve #VesileDönmez’e Allah'tan rahmet diliyorum.

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 29, 2020



Maalesef bugün ülkemizde, ardı ardına, dehşet verici cinayetler işlendi.Vahşi bir şekilde katledilen #AylinSözer, #SeldaTaş ve #VesileDönmez’e Allah'tan rahmet diliyorum. pushfn('ads'); — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 29, 2020

