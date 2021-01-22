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Karamollaoğlu Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı yayımladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tarihçi araştırmacı yazar Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı yayımladı.
GÜNDEM 22.01.2021, 13:05
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, tarihçi araştırmacı yazar Yavzu Bahadıroğlu'nun vefatı vesilesiyle taziye mesajı yayımladı.
Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımlayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de genç nesillere tarihi sevdiren isim olarak bildiğimiz, yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Türkiye'de genç nesillere tarihi sevdiren isim olarak bildiğimiz, yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 22, 2021
Türkiye'de genç nesillere tarihi sevdiren isim olarak bildiğimiz, yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 22, 2021
Twitter'dan başsağlığı mesajı yayımlayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de genç nesillere tarihi sevdiren isim olarak bildiğimiz, yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Türkiye'de genç nesillere tarihi sevdiren isim olarak bildiğimiz, yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 22, 2021
Türkiye'de genç nesillere tarihi sevdiren isim olarak bildiğimiz, yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 22, 2021
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