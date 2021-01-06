Karamollaoğlu: Unutmayınız ki nefes alamadan paranızı sayamazsınız

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından Türkiye'de ve dünyada yaşanan iklim krizi ile su sıkıntısı sorunları hakkında açıklamalarda bulundu. "Unutmayınız ki nefes alamadan paranızı sayamazsınız" diyen Karamollaoğlu, "Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada artan etkiye sahip olan iklim değişikliklerine karşı ciddi bir tedbir alınması zaruret haline geldi." ifadelerini kullandı.

İşte Karamollaoğlu'nun açıklaması:

Bir hususa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bugün içinde bulunduğumuz dünyanın en önemli problemlerinden birisi de şüphesiz, iklim krizidir. Ocak ayının içerisinde olmamıza rağmen kar yağmasını geçtik, doğru düzgün yağmur bile yağmıyor.

Mevcut hava şartları bizi tedirgin ediyor; böyle giderse Allah muhafaza su sıkıntısı çekileceği ise aşikar. Sadece ülkemizde değil, bütün dünyada artan etkiye sahip olan iklim değişikliklerine karşı ciddi bir tedbir alınması zaruret haline geldi.

Açlık, kuraklık ve göç probleminin önüne, ancak bu tedbirlerle geçilebilir. Bunun da en önemli adımı doğaya saygı duymak ve korumaktır. Maden alanları için, rant ve para kazanmak için ormanların yok edilmemesidir. Unutmayınız ki; nefes alamadan paranızı sayamazsınız.

İşte bu sebepledir ki; karşı karşıya kalmaktan endişe ettiğimiz su problemi ile ilgili hem milletimize hem yetkililere seslenmek istiyorum. Bizim inancımız göl kenarında abdest alsan dahi suyu israf etmeme anlayışına dayanır.

Su israfının önüne geçilmesi elzemdir. Bir damla su hayat kurtarır mantalitesi ile belediyeler de, iktidar da vatandaşı su tasarrufuna yönlendirmelidir. Boşa giden her bir damla suyun, geleceğimizi tehdit ettiği şuurunda olmalıyız.

Yetkililere düşen ise doğal dengeyi bozan adımlardan kaçınılması, ormanlarımızın, su kaynaklarının, toprağımızın muhafaza edilmesidir.

