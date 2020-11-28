Karamollaoğlu: Tutukluluk tedbirdir, ceza mahiyetine büründürülmemeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Yeniçağ gazetesinin Youtube kanalında Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu’nun konuğu oldu.



Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, tartışma konusu olan tutuklu isimlerin topluma “vatan haini” olarak takdim edildiklerini ifade ederek, “Vatan haini ise cezasını hemen ver” ifadesini kullandı.



Tutukluğun bir cezaya dönüştürülmemesi gerektiğini söyleyen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, “Bu insanlar, çok büyük hata etmiş olabilirler. Devlete de millete de ihanet etmiş olabilirler. O zaman siz, mahkemelerinizi hızlandıracaksınız, gerekli cezaları da vereceksiniz. Ama bir cezadan dolayı onu içeride tutarken, zamanı gelip oradan beraat edince başka bir cezayı bahane göstererek yeniden tutuklama yoluna girmemelisiniz.” dedi.



TBMM eski Başkanı Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini değerlendiren Karamollaoğlu, Arınç’ın o konuşmayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yaptığını düşündüğünü ancak daha sonra öyle olmadığının anlaşıldığını ifade etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Bülent Arınç’ın sözlerini yargı reformu yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile “Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun” diyen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün sözlerinin bir devamı olarak değerlendirdiğini söyledi. Karamollaoğlu, “Ama arkasından bir de baktık ki, iş öyle değilmiş” ifadelerini kullandı.



Saadet lideri Karamollaoğlu, “Tabii ben, Sayın Bülent Arınç’ın açıklamalarıyla ilgili bir hüküm verecek değilim ama benim de kanaatim, isim zikretmeden söylüyorum, tutuklama bir tedbirdir. Tutuklama, hiçbir zaman ceza mahiyetine büründürülmemeli” diye konuştu.

