Karamollaoğlu: Türkiye’de yoksulluk artık yaşam tarzına dönüştü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık gündem değerlendirmesinde son dakika açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar:Birkaç gün önce, Resulayn'daki hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. İzmir ve Antalya’da karşı karşıya kaldığımız sel felaketlerinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Ülkemizin geleceği için önemli gördüğümüz, siyasi partilere yaptığımız bu ziyaretlere devam edeceğiz.İktidar mensuplarının söylemlerine bakınca, gerçeklerden tamamen kopuk oldukları görünüyor. Ya siz hiç dışarıya çıkmıyor musunuz, garibanın, işsizin halini görmüyor musunuz? Bugün geldiğimiz noktada evet, Türkiye’de yoksulluk sorun olmaktan çıktı, çünkü artık bir yaşam tarzına dönüştü.İktidar partisi, TÜİK işsizlik 2020 yılı Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak, 4 milyon 16 bin kişi oldu deyince işsizlik ortadan kalktı sanıyor. Samsun'da bir vatandaşımız, avuçlarının içine iş, aş yazarak hayatına son verdi vicdanınız sızlamıyor mu? KHK mağdurlarına, EYT’lilere ve engelli vatandaşlarımıza, durumları nedir diye kimse bakmıyor bile. Ticaret Bakanı’nın ifadesiyle, sadece “nefes kredisine” esnaflarımız mahkûm edilmemeli; onlara nefes aldıracak destek paketleri bir an evvel açıklanmalıdır. 2002’de, 2.6 milyon çiftçimizin borcu 2.5 milyar TL'ydi. 2020'de ise çiftçimizin sayısı 2 milyon 110 bin'e düştü ve bankalara olan borcu 125 milyar TL'ye çıktı. 2002’de, her bir çiftçimizin 1000 TL borcu vardı bugün ise her bir çiftçimizin 61 bin TL borcu olmuş durumda. Tarım için kanunen GSMH’nın yüzde 1 olan payını, neden tarıma ayırmıyorsunuz? Detaylar geliyor…