Karamollaoğlu, Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Dağlık Karabağ'ın en önemli şehirlerinden Şuşa'nın, Azerbaycan ordusu tarafından, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmasını kutladı.Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:"Azerbaycan Ordusu'nun Şuşa'yı kurtarıp öz vatanına kavuşturmasının sevincini kalbimizin derinliklerinde hissettik. Kardeş Azerbaycan'ı bu kutlu başarısından dolayı tebrik ediyor, tüm Dağlık Karabağ bölgesinin özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum."



Azerbaycan Ordusu'nun Şuşa'yı kurtarıp öz vatanına kavuşturmasının sevincini kalbimizin derinliklerinde hissettik. Kardeş Azerbaycan'ı bu kutlu başarısından dolayı tebrik ediyor, tüm Dağlık Karabağ bölgesinin özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum.#Şuşa

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 8, 2020



Azerbaycan Ordusu'nun Şuşa'yı kurtarıp öz vatanına kavuşturmasının sevincini kalbimizin derinliklerinde hissettik. Kardeş Azerbaycan'ı bu kutlu başarısından dolayı tebrik ediyor, tüm Dağlık Karabağ bölgesinin özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum.#Şuşa — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 8, 2020

