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Karamollaoğlu, şehit Ali Gaffar Okkan'ı rahmetle andı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 20 yıl önce görevde bulunduğu Diyarbakır'da suikaste kurban giden şehit Ali Gaffar Okkan'ı rahmetle andı.
GÜNDEM 24.01.2021, 13:40
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, suikasta kurban giden eski Diyarbakır Emniyet Müdürü şehit Ali Gaffar Okkan'ı 20. ölüm yılında rahmetle andı.
Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Terör karşısındaki mücadelesi ve halkımızın gönlündeki yeriyle her zaman minnetle hatırlayacağımız Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı, şehit edilişinin 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Terör karşısındaki mücadelesi ve halkımızın gönlündeki yeriyle her zaman minnetle hatırlayacağımız Diyarbakır Emniyet Müdürü #GaffarOkkan'ı, şehit edilişinin 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/YV0b0lInml
— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 24, 2021
Terör karşısındaki mücadelesi ve halkımızın gönlündeki yeriyle her zaman minnetle hatırlayacağımız Diyarbakır Emniyet Müdürü #GaffarOkkan'ı, şehit edilişinin 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/YV0b0lInml — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 24, 2021
Karamollaoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Terör karşısındaki mücadelesi ve halkımızın gönlündeki yeriyle her zaman minnetle hatırlayacağımız Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı, şehit edilişinin 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Terör karşısındaki mücadelesi ve halkımızın gönlündeki yeriyle her zaman minnetle hatırlayacağımız Diyarbakır Emniyet Müdürü #GaffarOkkan'ı, şehit edilişinin 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/YV0b0lInml
— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 24, 2021
Terör karşısındaki mücadelesi ve halkımızın gönlündeki yeriyle her zaman minnetle hatırlayacağımız Diyarbakır Emniyet Müdürü #GaffarOkkan'ı, şehit edilişinin 20. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/YV0b0lInml — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 24, 2021
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