Karamollaoğlu Millileri tebrik etti!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Rusya karşısındaki 3-2'lik galibiyeti hakkında tebrik mesajı yayımladı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda Milli Takıma başarılar dileyen Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya’yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, önümüzdeki maçlarda başarılarının devamını diliyorum."

UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya’yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, önümüzdeki maçlarda başarılarının devamını diliyorum.Tebrikler @MilliTakimlar ??#BizimÇocuklar ?? pic.twitter.com/dT6uxUp7XV

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 15, 2020



UEFA Uluslar Ligi’nde Rusya’yı mağlup eden A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyor, önümüzdeki maçlarda başarılarının devamını diliyorum.Tebrikler @MilliTakimlar ??#BizimÇocuklar ?? pic.twitter.com/dT6uxUp7XV — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) November 15, 2020

