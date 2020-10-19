Karamollaoğlu KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti!
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti.
GÜNDEM 19.10.2020, 03:01
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Ersin Tatar'a tebrik mesajı yayımladı.
Twitter hesabından KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik eden Karamollaoğlu, şu paylaşımı yaptı:
"Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının başta Kıbrıslı kardeşlerimiz ve ülkemiz olmak üzere coğrafyamızın tamamına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
Twitter hesabından KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik eden Karamollaoğlu, şu paylaşımı yaptı:
"Kuzey Kıbrıs’ta gerçekleştirilen seçimler sonucunda, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının başta Kıbrıslı kardeşlerimiz ve ülkemiz olmak üzere coğrafyamızın tamamına hayırlar getirmesini temenni ediyorum."
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