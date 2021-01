Karamollaoğlu: İttifak seçimlere girildiğinde konuşulur, karar verilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Karamollaoğlu, "Bu kadar farklılıkların olduğu bir ortamda, dostluklara daha çok ihtiyaç var ama unutulmamalıdır ki dost acı söyler. Sayın Erdoğan’a çağrım. Biz sizi incitmek için değil, yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz. Gerçek dostlar birbirinin hatasının üstünü örten değil, uyarıda bulunup hatırlatma yapanlardır. Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. İttifak konusu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz." dedi. Oğuzhan Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyareti için neler dedi?Saadet lideri Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Nijerya açıklarında korsanların gemimize yaptığı saldırı sonucunda hayatını kaybeden denizcimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rehin alınan 15 denizcimizin ise bir an evvel sağ salim kurtarılmasını temenni ediyorum.Pandemi sürecinde fedakarca çalışan öğretmenlerimizi, zorlu bir süreç yaşayan öğrenci ve velilerimizi tebrik ederim. Önümüzdeki süreçte iktidardan, eğitimle alakalı daha isabetli kararlar vermesini bekliyor, genel kararlar yerine yerel yöneticilere kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye’de adalet, ekonomi ve demokrasi deforme oldu! Biz, bu iktidarın Türkiye’de reform yapabilecek moral ve motivasyonunu artık kaybettiğini düşünüyoruz. Adalette reforma ihtiyaç var ama bu reform önce vicdanlarda ve tavırlarda yapılmalıdır. Ekonomide de ciddi bir reforma ihtiyacımız var. Perişan olan ekonomi, sil baştan reform edilmelidir. Parayı, betona, asfalta, demire vermekten vazgeçmez üretime dönük yatırımlara yönelmezsek bu reformlar bizi hiçbir zaman güçlendirmez. Demokraside de mutlaka reform yapılmalıdır. Türkiye, kontrol edilmeyen Başkanlık sisteminden mutlaka kurtulmalıdır.Yüksek faiz, yanlış bir ekonomi politikasının neticesidir. 2002’de Türkiye’nin faize ödediği miktar 51 milyar TL iken, 2020 yılında rakam 121 milyar TL'yi buldu. Bu sene için tahmin edilen miktar, 80 milyar TL olarak karşımıza çıkmaktadır. İktidar hala üretime dönük yatırımları gündemine almıyor. Allah rızası için şu borca dayalı ekonomi politikalarını bırakın artık. Üretim yatırımlarına yönelirseniz zaten borca ihtiyacımız kalmayacak. Halktan kopuk olmanın en büyük işaretlerinden biri Sayın Cumhurbaşkanı'nın halkı dinlemiyor, halkın sıkıntılarını bilmiyor olmasıdır. Çöplerden ekmek toplayanları görmezseniz, gerçekleri tabii ki de idrak edemezsiniz. Cumhurbaşkanına bir çağrıda bulunuyorum; baba şefkati ile milletin arasına karışıp, esnafı ziyaret edip dertlerini dinleyin. O zaman esnafımızın sorunlarını görürsünüz.TOBB verilerine göre Ocak-Ekim döneminde kapanan gerçek kişi ticari işletmelerin sayısının,%16.61 artışla 15.745'e ulaşmış olduğu görünüyor.Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise %12.67 artışla 11.223'e çıktı. Böylece 10 aylık dönemde 26.968 iş yeri kapandı. Covid 19 ile alakalı eğer söz konusu turizm ise her türlü pandemi tedbirinden taviz verilebiliyor. Millete sokağa çıkma yasağı, turistlere ise her türlü serbestlik uygulanıyor. Bir devlet, esnafının dükkanını kapattırıyorsa kapatma kararından önce destek paketlerini açıklamak zorundadır. Şu anda esnafımız, kapalı olmasının yanında işçisinin ücretini ve vergi borçlarını da veremiyor. İktidar, esnafı yalnız bırakmamalıdır. Bu kadar farklılıkların olduğu bir ortamda, dostluklara daha çok ihtiyaç var ama unutulmamalıdır ki dost acı söyler. Sayın Erdoğan’a çağrım. Biz sizi incitmek için değil, yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz. Gerçek dostlar birbirinin hatasının üstünü örten değil, uyarıda bulunup hatırlatma yapanlardır. Çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. İttifak konusu ancak seçim sathı mahalline girildiği zaman konuşulacak bir konudur. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur. İttifak konusunda da zamanı geldiğinde bu ilkeler çerçevesinde karar veririz.