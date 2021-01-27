Karamollaoğlu: İktidar makamındayken dost görünenlere itibar etmeyin

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, kanunlar üzerinde yapılacak değişikliklerle gerçekleştirilecek bir adalet reformunun hiçbir mana ifade etmeyeceğini, reformun vicdanlarda ve adalet anlayışında yapılması gerektiğini belirtti.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi, soruları cevapladı.



Türkiye'de son dönemde aile fertleri arasında dahi siyasi yaklaşımlarda büyük farklılıklar bulunduğunu, bu nedenle dostluklara eskisinden daha fazla ihtiyaç olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, bir yanlış olduğu zaman karşısındakinin yanlışının üstünü örtüp, "Bunu kırmayalım. Bunu söylersek incinir." tavrının siyasette olamayacağına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunan Karamollaoğlu, şunları söyledi:



"Eğer bizim dostluğumuz varsa, bizim ikazlarımızı sizi incitmek için söylenen sözler gibi algılamayın. Biz 'Dost acı söyler' prensibi dahilinde bu ifadeleri kullanıyoruz. İktidar makamındayken size dost görünenlere itibar etmeyin. Emin olun acı söyleyenler sizin hakiki dostlarınızdır. Çünkü gerçek dost hataların üstünü örten değil, gerçekleri söyleyendir. "

