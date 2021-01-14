Karamollaoğlu: Hayat pahalılığı vatandaşın canına tak etti



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gündemin öne çıkan konularını partisinin genel merkez binasında gerçekleştirdiği basın toplantısında değerlendirdi. Basın toplantısına vefatının dokuzuncu yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı anarak başlayan Karamollaoğlu, “Bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına bir destan yazılmasına vesile olan Rauf Denktaş’ı rahmetle anıyorum” dedi.



Bu ülkenin üzerinde yaşayan her dilden, görüşten ve inançtan insanların ülkesi olduğunu dile getirerek sözlerine devam eden Karamollaoğlu, “Biz yarım asırlık siyasi hayatımız boyunca bu anlayışla adımlarımızı attık, bu ülkeye hizmet ettik. Toplumu kucaklayan, ayrım yapmayan, kutuplaşma ve kamplaşmanın karşısında olan bu anlayışımızın meyveleri Kıbrıs Barış Harekâtı’nda, D-8’lerin kurulmasında ve Havuz Sistemi’nde bu memlekete hizmet olarak ortaya çıktı. Biz her daim bu ülkenin refahını, huzurunu ve saadetini önceledik. Milletimiz için ne yapılması gerekiyorsa tereddüt etmeden icra ettik. Bu tavrımızı, bugün de taviz vermeden sürdürüyoruz” diye konuştu.



Ülkemizde yaşanan sorunların çözüm yolunun diyalog olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, “Biz ülkemizin sorunlarını çözmek için muhatap ayrımı yapmadık, bundan sonra da yapmayacağımızı açıkça ifade etmek istiyorum. Biz her görüşten, her siyasi partiden ve her anlayıştan insanlarla, ülkemizin sorunlarını görüşmeye ve çözüm yollarını aramaya bundan sonra da devam edeceğiz. Çünkü biz bu ülkenin ve milletimizin derdini, sıkıntısını iyi biliyoruz” açıklamasında bulundu.



Vatandaşın son yıllarda geçimlerini idame ettirme konusunda büyük problemler yaşadığını belirten Karamollaoğlu, “Ülkemizde geçinemiyoruz diyenlerin oranı yüzde 51’e, borcu olduğunu söyleyen insanların oranı ise yüzde 77 seviyelerine kadar ulaşmıştır. Maalesef işsizlik sayısı patlama noktasında. Üzerinde oynanmış olan rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Hayat pahalılığı artık insanımızın canına tak etti. Ekonomi ve adalet konusunda bu yılın hamle yılı olacağı söyleniyor fakat eyleme dönüşen bir şey hâlâ görünmüyor” dedi. Türkiye’nin birçok alanda yaşadığı problemler, suni gündemler nedeniyle konuşulamadığını dile getiren Karamollaoğlu, “Suni gündemlerden çıkıp da gerçek gündemlerimize bir türlü odaklanamıyoruz. İçinde bulunduğumuz büyük problemlerin tartışılması, çözüm yollarının aranması gerekirken darbe söylentileri ve başörtüsü gibi konularla gündem tekrar tekrar meşgul ediliyor” ifadelerini kullandı.



Kovid-19 aşısı ile ilgili süren tartışmalara da değinerek basın toplantısına devam eden Karamollaoğlu, “Şu an dünyada 46 ülke aşılama çalışmalarına başlamışken Türkiye’nin bu noktada hâlâ faz 3 aşamasında olması düşündürücüdür. Eğer hıfzıssıhha ülkemizde kaldırılmamış olsaydı, Kovid-19 aşı çalışması olarak ülkemiz çok önemli işler yapabilirdi” eleştirisinde bulundu.



Kötüye giden ekonomi ve pandemi koşullarının toplumun tüm kesimlerinde büyük mağduriyetlere neden olduğunu belirten Karamollaoğlu, “Pandemi, ekonomileri önemli anlamda etkiledi ancak bu süreçte mağdur olan kesimlere elimizi ciddi manada uzatamadık. İktidar, bu konuda sınıfta kaldı desek yeridir. Özellikle KHK mağdurlarının, KYK borçlularının, atanamayan öğretmenlerin, tıbbı sekreterlerin ve temizlik, hırdavat, züccaciye vs. satışı yapan esnafların sorunlarına yönelik çözüm yolları bir türlü geliştirilmiyor” diye konuştu.



Pandemi nedeniyle lokantaların sadece siparişler ile çalışması üzerine iş yükleri artan moto kuryelerin durumlarına da dikkat çeken Karamollaoğlu, “Ülkemizde 1 milyon moto kurye olduğu tahmin ediliyor. Ancak bunlar için tedbir alınmıyor. Bunun sonucunda da pandeminin başladığı Mart ayından bu yana 160 motorlu kuryemiz hayatını kaybetmiştir. Bu noktada yapılması gerekenler; moto kuryelerin kasksız, eldivensiz, sağlıksız ve güvencesiz şartlarda çalıştırılmalarına müsaade etmeyip gerekli tedbirlerin alınmasıdır” değerlendirmesinde bulundu. Son dönemlerde gündeme gelen iletişim uygulaması olan WhatsApp ile ilgili de görüşlerini paylaşan Karamollaoğlu, “Teknoloji şirketlerinin, bireylerin verilerini depolaması ve bu verileri kendi çıkarları doğrultusunda kullanması, yeri geldiğinde istihbarat örgütleriyle paylaşmasının yanı sıra ticari emellerle bu bilgilerin kullanılabilir olması endişe vericidir” dedi.



Teknoloji ile ilgili değerlendirmelerine devam eden Karamollaoğlu, kendi teknolojik altyapımızın kurulmasının elzem olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Geleceğe dair insan fıtratına uygun, insanı insanın kurdu değil dostu gören bir sosyal düzen inşa etmek gayretinde olmalıyız. Kapitalizmin insanı her haliyle bir ‘meta’ olarak gören yaklaşımının insanlığa fayda getirmeyeceğini belirtmek istiyorum. Bundan 70 sene önce kurtarmaya gittiğimiz Güney Kore, teknolojide önemli bir noktaya gelirken biz bu süreçte ne yapmışız? Japonya’nın ya da Tayvan’ın yaptığını biz neden yapamıyoruz? Çünkü kendimizi ABD’ye teslim etmişiz. Burada çözüm; her alanda bağımsız bir ülke olabilmek, kendi teknolojik altyapımızı tam manasıyla kurabilmektir.”



Basın toplantısının sonunda pazarda yerden meyve ve sebze toplayan vatandaşların fotoğrafını hatırlatan Karamollaoğlu, “O ‘yoksulluk yok’ diyen Bakan’ı elinden tutup semt pazarlarına götürmek gerekiyor. Kendi çevrelerinde sıkıntı çeken olmadığı için vatandaşın ne yaşadığını bilmiyorlar” ifadelerini kullandı.

