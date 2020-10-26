Karamollaoğlu Hatay'daki terör saldırısını kınadı: Lanetliyorum
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hatay'da yapılan terör saldırılarını lanetledi.
GÜNDEM 26.10.2020, 23:57
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçesinden meydana gelen terör saldırısı hakkında açıklamada bulundu.
Twitter'dan yaptığı açıklamada terör saldırısını lanetlediğini ifade eden Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"İskenderun ve Payas ilçelerimizde gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle lanetliyorum. Herhangi bir can kaybı olmaması şu an en büyük tesellimiz.Hatay halkına ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
İskenderun ve Payas ilçelerimizde gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle lanetliyorum. Herhangi bir can kaybı olmaması şu an en büyük tesellimiz.Hatay halkına ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 26, 2020
İskenderun ve Payas ilçelerimizde gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle lanetliyorum. Herhangi bir can kaybı olmaması şu an en büyük tesellimiz.Hatay halkına ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 26, 2020
Twitter'dan yaptığı açıklamada terör saldırısını lanetlediğini ifade eden Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:
"İskenderun ve Payas ilçelerimizde gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle lanetliyorum. Herhangi bir can kaybı olmaması şu an en büyük tesellimiz.Hatay halkına ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
İskenderun ve Payas ilçelerimizde gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle lanetliyorum. Herhangi bir can kaybı olmaması şu an en büyük tesellimiz.Hatay halkına ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 26, 2020
İskenderun ve Payas ilçelerimizde gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle lanetliyorum. Herhangi bir can kaybı olmaması şu an en büyük tesellimiz.Hatay halkına ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 26, 2020
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