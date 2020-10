Karamollaoğlu Hatay'daki terör saldırısını kınadı: Lanetliyorum

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hatay'ın İskenderun ve Payas ilçesinden meydana gelen terör saldırısı hakkında açıklamada bulundu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada terör saldırısını lanetlediğini ifade eden Karamollaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"İskenderun ve Payas ilçelerimizde gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle lanetliyorum. Herhangi bir can kaybı olmaması şu an en büyük tesellimiz.Hatay halkına ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."



