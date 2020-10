Karamollaoğlu Hatay'daki orman yangınıyla ilgili paylaşım yaptı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hatay'da meydana gelen orman yangınıyla ilgili paylaşım yaptı.

Twitter hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hatay'da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın sebebiyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyorum."



