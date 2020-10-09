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Karamollaoğlu Hatay'daki orman yangınıyla ilgili paylaşım yaptı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hatay'daki orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
GÜNDEM 09.10.2020, 23:34
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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hatay'da meydana gelen orman yangınıyla ilgili paylaşım yaptı.
Twitter hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Hatay'da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın sebebiyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyorum."
Hatay'da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın sebebiyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 9, 2020
Hatay'da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın sebebiyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 9, 2020
Twitter hesabından açıklama yapan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Hatay'da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın sebebiyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyorum."
Hatay'da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın sebebiyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 9, 2020
Hatay'da ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine de sıçrayan yangın sebebiyle tüm bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yangının bir an evvel kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 9, 2020
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