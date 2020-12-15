Karamollaoğlu eleştirmişti! Saatler sonra yüz yüze eğitim kararı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun gün içerisinde anaokulların kapalı olması üzerine yaptığı paylaşım sonrasında hükümetin anaokullarda yüz yüze eğitim kararı alması dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulların kapalıyken Aile Bakanlığı'na bağlı kreşlerin açık olmasını eleştiren Karamollaoğlu, Twitter'dan yüz yüze eğitim kararı alınmadan önce şu açıklamayı yapmıştı:

" Koronavirüs ile mücadele kapsamında MEB'e bağlı anaokullarının kapatılması, Aile Bakanlığına bağlı kreşlerin bu yasaktan ayrı tutulmasının gerekçesi ne olabilir acaba?

Aynı yaş gruplarına eğitim veren kreş ve gündüz bakım evleri açık; anaokullarının kapalı olmasının sebebi virüsün anaokullarında bulaşması, kreş ve gündüz bakımevlerinde bulaşmaması mıdır?

Eğitim meselesinde 20 yıldır bir sistem inşa edemeyen iktidar, pandemi sürecinde de çocuklarımızın geleceğini derinden etkileyecek yanlış politikalara devam etmektedir."

Koronavirüs ile mücadele kapsamında MEB'e bağlı anaokullarının kapatılması, Aile Bakanlığına bağlı kreşlerin bu yasaktan ayrı tutulmasının gerekçesi ne olabilir acaba?

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 14, 2020



Sosyal medyadan anaokulların kapalı olması konusundaki sıralı açıklamalarına çocukların psikolojik sorunlar yaşayabileceğine dair uyarıları da gündeme taşıyan Karamollaoğlu, paylaşımlarına şöyle devam etti:

"Hem çocuklarımızın hem de anne-babaların mağdur edildiği bu süreçte yapılması gereken en mühim şey bir an önce anaokullarının da açılmasıdır. Sadece kreşler ve anaokulları değil; her yer kapalı olsa bile açık olması gereken yer okullardır.

Uzaktan eğitimin çocuklarımızda meydana getireceği sosyal, duygusal ve psikolojik sorunların üstesinden parayla gelinemez."

Koronavirüs ile mücadele kapsamında MEB'e bağlı anaokullarının kapatılması, Aile Bakanlığına bağlı kreşlerin bu yasaktan ayrı tutulmasının gerekçesi ne olabilir acaba? — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 14, 2020

