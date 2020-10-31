Karamollaoğlu deprem bölgesinde

AFAD Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden Karamollaoğlu, yetkililerden deprem ile ilgili bilgi aldı. Saadet lideri Karamollaoğlu, Bayraklı ilçesindeki Mansuroğlu Mahallesi’ndeki enkaz alanında incelemelerde bulunarak vatandaşlarla görüştü. Karamollaoğlu’na Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şerafettin Kılıç, Gençlik Kolları Genel Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman ile İzmir il yönetimi eşlik etti.



Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Üzüntülü bir hadise üzerine buradayız. Bazı binalarda ciddi hasarlar var. Ama ümit kesmiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanından gelen kurtarma ekipleri burada. Yoğun bir çaba sarf ediliyor. İnşallah Cenab-ı Hakk böyle problemleri bir daha vermez. Ama biz hazırlıklı olmak zorundayız. Şu anda aldığımız bilgiye göre yıkılan binaların çoğunda bodrum katlarında problem olduğu yönünde. Kolonlar iptal edilmiş veya hiç kolon yapılmamış. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

