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Karamollaoğlu Cüneyt Özdemir'e konuştu! Bakanlık teklifine net cevap
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
GÜNDEM 09.02.2021, 15:27
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında sorularını yanıtladı.
Cüneyt özdemir'in Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması karşılığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir teklif gelip gelmediğini dair soruya cevap veren Karamollaoğlu, şu şekilde konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Başkanımızı ziyeret etti. Ama doğrudan doğruya bana böyle bir teklif yapılmadı. Böyle bir teklif varsa doğrudan doğruya yapılır. Yetkili olanlarda partinin organlarıdır veya partinin genel başkanıdır. Burada üzerinde durulması gereken durum şudur: Benim noktayı nazarımda herhangi bir teklifin bir önemi yok. Çünkü bakanlık dediğiniz nedir? Sayın Cumhurbaşkanının iki dudağı arasında, bugün verir yarın vermeyebilir. Yani eskisi gibi herhangi bir bakanlığın önemi yok."
Cüneyt özdemir'in Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılması karşılığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir teklif gelip gelmediğini dair soruya cevap veren Karamollaoğlu, şu şekilde konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Başkanımızı ziyeret etti. Ama doğrudan doğruya bana böyle bir teklif yapılmadı. Böyle bir teklif varsa doğrudan doğruya yapılır. Yetkili olanlarda partinin organlarıdır veya partinin genel başkanıdır. Burada üzerinde durulması gereken durum şudur: Benim noktayı nazarımda herhangi bir teklifin bir önemi yok. Çünkü bakanlık dediğiniz nedir? Sayın Cumhurbaşkanının iki dudağı arasında, bugün verir yarın vermeyebilir. Yani eskisi gibi herhangi bir bakanlığın önemi yok."
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