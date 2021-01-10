Karamollaoğlu çalışan gazetecilerin gününü kutladı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, çalışan gazetecilerin gününü yayımladığı bir mesajla kutladı.
GÜNDEM 10.01.2021, 13:20
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" vesilesiyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Twitter hesabından çalışan gazetecilerin gününü kutlayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri paylaştı:
"Basın özgürlüğünün tam manası ile var olduğu, gazetecilerimizin mesleklerini gönül rahatlığıyla, hak ettikleri değeri görerek icra ettikleri bir Türkiye temenni ederek, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm gazetecilerimize mesleklerinde başarılar diliyorum.
Basın özgürlüğünün tam manası ile var olduğu, gazetecilerimizin mesleklerini gönül rahatlığıyla, hak ettikleri değeri görerek icra ettikleri bir Türkiye temenni ederek, #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü kutluyor, tüm gazetecilerimize mesleklerinde başarılar diliyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 10, 2021
Basın özgürlüğünün tam manası ile var olduğu, gazetecilerimizin mesleklerini gönül rahatlığıyla, hak ettikleri değeri görerek icra ettikleri bir Türkiye temenni ederek, #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü kutluyor, tüm gazetecilerimize mesleklerinde başarılar diliyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 10, 2021
Twitter hesabından çalışan gazetecilerin gününü kutlayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri paylaştı:
"Basın özgürlüğünün tam manası ile var olduğu, gazetecilerimizin mesleklerini gönül rahatlığıyla, hak ettikleri değeri görerek icra ettikleri bir Türkiye temenni ederek, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, tüm gazetecilerimize mesleklerinde başarılar diliyorum.
Basın özgürlüğünün tam manası ile var olduğu, gazetecilerimizin mesleklerini gönül rahatlığıyla, hak ettikleri değeri görerek icra ettikleri bir Türkiye temenni ederek, #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü kutluyor, tüm gazetecilerimize mesleklerinde başarılar diliyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 10, 2021
Basın özgürlüğünün tam manası ile var olduğu, gazetecilerimizin mesleklerini gönül rahatlığıyla, hak ettikleri değeri görerek icra ettikleri bir Türkiye temenni ederek, #10OcakÇalışanGazetecilerGünü'nü kutluyor, tüm gazetecilerimize mesleklerinde başarılar diliyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 10, 2021
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