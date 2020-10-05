Karamollaoğlu: Biz, şahsiyetlerle uğraşmaya önem vermiyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TV5 Özel Yayın programında konuştu. Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Biz, insanları düşünmeye davet ediyoruz. Prensiplerimiz bizim çok net. Biz, şahsiyetlerle uğraşmaya önem vermiyoruz." dedi.Kutuplaşmaya dikkat çeken Karamollaoğlu, şunları söyledi:"Bizim kapımız herkese açık. Geçmişte bizim hakkımızda çok ciddi iftiralarda bulunanlar, yalan söyleyenler de bunu bilsin. Elbette bunu ihtiyatla ele alınmasında da fayda var. İnandığımız 50 yıllık davada istikametimizi hiç bozmadık. Bu yoldan ayrılmadık ve teşkilatlarımız bu istikamette çalışmaya devam ediyor. Biz herkes kucağımızı açtık. Davetimiz herkesedir. Biz herkesle bir araya gelebiliriz, birlikte çalışabiliriz. Çünkü bizim davamız büyük bir dava. "Biz, insanları düşünmeye davet ediyoruz. Prensiplerimiz bizim çok net. Biz, şahsiyetlerle uğraşmaya önem vermiyoruz. Birinci mesele, Türkiye'nin normalleşmesi için kutuplaşmadan kurtulması icab eder. İkinci mesele adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz. Üçüncü mesele, siz devlette belirli bir makamlara gelecek insanların liyakatini gözeterek o makamlara getirirseniz problemleri çözemezsiniz."milligazete.com.tr

