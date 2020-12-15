Reklam

Son Dakika

Karamollaoğlu: Bakan hangi ülkede yaşıyor?

Karamollaoğlu, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ‘Türkiye’de yoksulluğun olmadığını’ söylemesine tepki göstererek, “Nerede yaşıyor, ben anlayamadım” dedi.

GÜNDEM 15.12.2020, 08:46
Karamollaoğlu: Bakan hangi ülkede yaşıyor?
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasi parti genel başkanları ziyaretlerine devam ediyor. CHP, İyi Parti genel başkanlarını ziyaret eden Karamollaoğlu, bu sefer de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Deva Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Karamollaoğlu’na, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sabri Tekir, Cafer Güneş ve Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın eşlik etti. 

Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülke meseleleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle Deva Partisi’ne hayırlı olsun ziyaretine geç geldiklerini belirterek, “Kendilerini bugün tebrik etmek için geldik. Yeni kuruluş aşamasında kendilerine başarılar diliyoruz. Problemlerin çözümleri noktasında Deva Partisi muhakkak katkıda bulunur. Ülkemizin ve dünyanın birtakım olaylar hakkında fikir teatisinde bulunduk. Sadece bir dostluk ziyaretiydi” ifadelerini kullandı. 

Asgari ücretin açlık sınırı üzerinde görüşülmesinden rahatsız olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, “Sendikalar bundan rahatsız değiller. Asgari ücretin bir ülkede açlık sınırında olmaması gerekiyor. Asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olması gerekiyor. Limit neresi derseniz? Yoksulluk sınırı olması icap eder. Ama bazıları bunu çarpıtarak, hemen toplu sözleşmede bu rakamın verilmesi icap eder gibi bir netice çıkarmaya çalışıyor. Ben böyle demedim. Hedef bu olmalıdır. Belli bir süre içinde, hatta 10 ile 15 sene içerisinde eşel mobil sistemiyle yani her sene asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir zam yapılarak, bu hedef yakalanmalıdır. Bunun sağlanması mutlaka asgari ücretle çalışanlara hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Bu sefer ne olması gerektiğinde ise asgari ücret üzerindeki vergiler ve ödenen diğer pirimler kalkarsa kendiliğinden bu rakam 3 bine çıkıyor. Bu yeter mi? Hayır. Bunun üzerinden de hiç olmazsa enflasyonun üzerinden yüzde 7 zammın yapılması faydalı olur. Böyle bir yöntem takip edilirse asgari ücret yoksulluk sınırına gelir. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ‘ Türkiye’de yoksulluğun olmadığını’ söylemesi asgari ücretin belirlenmesinde umarım temel kriter olmaz. Nerede yaşıyor, ben anlayamadım. Türkiye’de ise bunu görmemesi ve anlamaması mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun partilerine yönelik söylemlerine yanıt veren Babacan, “Günlük takip ettiğimiz bir kişi değil. Meclis kürsüsü alışık olmadığımız bir üslup gördük. Tiyatro önemli bir sanat alanıdır. Sanatçılar kendi sanatların kendi alanlarında icra ederler. Ama siyasetin sahici bir şey olması gerekiyor. Ben hep şuna dikkat ediyorum; siyasetteki insanların neler söylediğine bakarım, bugün neler söylediğine bakıyorum.   Çok sık zikzaklar varsa bu ifadelerin üzerinde durmuyorum.  Bugünkü ifadeler böyle olur, başka konjonktüre göre değişir” ifadelerini kullandı.

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 29 Aralık Salı Günü ilk kongrelerini gerçekleştireceklerini belirterek, “Biz mümkün olduğu en kısa zamanda olası bir seçime hazır olmak istiyoruz. Erken seçim kararını Cumhurbaşkanı ve Meclis veriyor. Biz kendi çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Türkiye’nin sorunları çok büyük daha da büyüyor. Bize göre bu yeni sistem tam sistemsizliktir. İşsizlik rekor seviyede! Vatandaşımız geleceği göremiyor. Ümitsizlik iklimi var. Ülkede güçler ayrılığının olmaması karar mercinin tek bir kişinin dudaklarının arasına bırakılması, güçlü bir parlamenter sisteminin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Sistemin değişmesi çok önemli! Yönetim zihniyetinin de değişmesi gerekiyor” diye konuştu.  

İktidarın oluşturduğu ittifakın vatandaşa bir gelecek sunmadığını söyleyen Babacan, “Küçük ortağa ve diğer ortağa çağrıda bulunuyorum. İlgi başka noktaya çekmek için suçlu arıyorlar. Türkiye’de biz demokrasiyi çok önemsiyoruz. Özgürlükleri çok önemsiyoruz. İşlerine gelmeyenlere çağrıda bulunuyoruz; ülkeyi susturamazsınız. Biz özgürlük dedikçe korkuyorlar. Milletimize artık korkmayın diyoruz; korkamamaları gerekiyor” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 15 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11