Karamollaoğlu: Bakan hangi ülkede yaşıyor?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, siyasi parti genel başkanları ziyaretlerine devam ediyor. CHP, İyi Parti genel başkanlarını ziyaret eden Karamollaoğlu, bu sefer de Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Deva Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Karamollaoğlu’na, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Sabri Tekir, Cafer Güneş ve Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın eşlik etti.



Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşme sonrası iki lider ortak basın açıklaması yaptı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ülke meseleleriyle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kovid-19 pandemisi nedeniyle Deva Partisi’ne hayırlı olsun ziyaretine geç geldiklerini belirterek, “Kendilerini bugün tebrik etmek için geldik. Yeni kuruluş aşamasında kendilerine başarılar diliyoruz. Problemlerin çözümleri noktasında Deva Partisi muhakkak katkıda bulunur. Ülkemizin ve dünyanın birtakım olaylar hakkında fikir teatisinde bulunduk. Sadece bir dostluk ziyaretiydi” ifadelerini kullandı.



Asgari ücretin açlık sınırı üzerinde görüşülmesinden rahatsız olduklarını dile getiren Karamollaoğlu, “Sendikalar bundan rahatsız değiller. Asgari ücretin bir ülkede açlık sınırında olmaması gerekiyor. Asgari ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olması gerekiyor. Limit neresi derseniz? Yoksulluk sınırı olması icap eder. Ama bazıları bunu çarpıtarak, hemen toplu sözleşmede bu rakamın verilmesi icap eder gibi bir netice çıkarmaya çalışıyor. Ben böyle demedim. Hedef bu olmalıdır. Belli bir süre içinde, hatta 10 ile 15 sene içerisinde eşel mobil sistemiyle yani her sene asgari ücrette enflasyonun üzerinde bir zam yapılarak, bu hedef yakalanmalıdır. Bunun sağlanması mutlaka asgari ücretle çalışanlara hem de ülke ekonomisine katkı sağlar. Bu sefer ne olması gerektiğinde ise asgari ücret üzerindeki vergiler ve ödenen diğer pirimler kalkarsa kendiliğinden bu rakam 3 bine çıkıyor. Bu yeter mi? Hayır. Bunun üzerinden de hiç olmazsa enflasyonun üzerinden yüzde 7 zammın yapılması faydalı olur. Böyle bir yöntem takip edilirse asgari ücret yoksulluk sınırına gelir. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ‘ Türkiye’de yoksulluğun olmadığını’ söylemesi asgari ücretin belirlenmesinde umarım temel kriter olmaz. Nerede yaşıyor, ben anlayamadım. Türkiye’de ise bunu görmemesi ve anlamaması mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun partilerine yönelik söylemlerine yanıt veren Babacan, “Günlük takip ettiğimiz bir kişi değil. Meclis kürsüsü alışık olmadığımız bir üslup gördük. Tiyatro önemli bir sanat alanıdır. Sanatçılar kendi sanatların kendi alanlarında icra ederler. Ama siyasetin sahici bir şey olması gerekiyor. Ben hep şuna dikkat ediyorum; siyasetteki insanların neler söylediğine bakarım, bugün neler söylediğine bakıyorum. Çok sık zikzaklar varsa bu ifadelerin üzerinde durmuyorum. Bugünkü ifadeler böyle olur, başka konjonktüre göre değişir” ifadelerini kullandı.



Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 29 Aralık Salı Günü ilk kongrelerini gerçekleştireceklerini belirterek, “Biz mümkün olduğu en kısa zamanda olası bir seçime hazır olmak istiyoruz. Erken seçim kararını Cumhurbaşkanı ve Meclis veriyor. Biz kendi çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Türkiye’nin sorunları çok büyük daha da büyüyor. Bize göre bu yeni sistem tam sistemsizliktir. İşsizlik rekor seviyede! Vatandaşımız geleceği göremiyor. Ümitsizlik iklimi var. Ülkede güçler ayrılığının olmaması karar mercinin tek bir kişinin dudaklarının arasına bırakılması, güçlü bir parlamenter sisteminin kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Sistemin değişmesi çok önemli! Yönetim zihniyetinin de değişmesi gerekiyor” diye konuştu.



İktidarın oluşturduğu ittifakın vatandaşa bir gelecek sunmadığını söyleyen Babacan, “Küçük ortağa ve diğer ortağa çağrıda bulunuyorum. İlgi başka noktaya çekmek için suçlu arıyorlar. Türkiye’de biz demokrasiyi çok önemsiyoruz. Özgürlükleri çok önemsiyoruz. İşlerine gelmeyenlere çağrıda bulunuyoruz; ülkeyi susturamazsınız. Biz özgürlük dedikçe korkuyorlar. Milletimize artık korkmayın diyoruz; korkamamaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

