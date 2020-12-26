Karamollaoğlu: AK Parti değiştirmek istediği düzenin parçası oldu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti iktidarının söylemlerini eleştirdi. Karamollaoğlu, AK Parti’nin değiştirmek istediği düzenin kendilerini değiştirdiğini ifade ederek, “Bozuk düzenin bir parçası haline geldiler.” dedi.

Karamollaoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, şunları söyledi:

“Bugün iktidarda bulunan arkadaşlarımız bizden ayrılıp kendilerine yeni bir rota çizdiklerinde yeni bir yola girdiklerinde bazı konuları sık sık dile getiriyorlardı. Bunlardan en önemli konu. 3Y diye tarif ettikleri; yoksulluk, yasaklar ve yolsuzlukla mücadele idi ama şimdi dikkat ederseniz bu mefhumları ağızlarına bile almıyorlar, alamıyorlar. Çünkü değiştireceğiz derken maalesef kendileri değişti. Bozuk düzenin bir parçası haline geldiler ve tavırları geçmişe nazaran daha da sertleşti, katılaştı. Bunu adeta vazgeçilmez bir prensip olarak benimsediler.”

Değiştirmek istedikleri düzen, kendilerini değiştirdi! Bozuk düzenin bir parçası haline geldiler. pic.twitter.com/xsQofWS0CJ

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 26, 2020



Değiştirmek istedikleri düzen, kendilerini değiştirdi! Bozuk düzenin bir parçası haline geldiler. pic.twitter.com/xsQofWS0CJ — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 26, 2020

