Karamollaoğlu: Adalet Bakanı yanlışlıkları görüyor, adalete ihtiyaç d

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kanal42'de Gündem Özel programının canlı yayın konuğu oldu. Kanal42 televizyonu Genel Müdürü Esat Ergener'in ve Merhaba Gazetesi İmtiyaz Sahibi Halid Şen'in sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karamollaoğlu, adaletin bir anlayış meselesi olduğunu dile getirdi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün “Siz doğru kararı verin de isterse tufan kopsun” söyleminin kolay kurulacak bir cümle olmadığını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bugün Adalet Bakanı da Türkiye'de adalete ihtiyaç duyuyor.” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin kendi menfaatinin gerektirdiği şekilde hareket ettiğini ifade eden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

“Adaleti sağladık diye bir kanaate kapılıyorlar. Adalet, bugünkü gibi sağlanmaz. Adalet, hakkı üstün tutmaktır. Hak üstün tutulmazsa ve haklının hakkı teslim edilmezse siz hangi türküyü söylerseniz söyleyin bunun adaletle hiç alakası olmaz. Bugün bizim Türkiye'de çektiğimiz sıkıntının temelinde bu var. Baskıcı rejimler, kendilerinin adil olduğunu söylerler ama bu adalet değil. Türkiye'de bugün maalesef en çok yara alan kurum, adalet kurumudur. Adalet olmazsa, huzur olmaz. Adalet olmazsa, insanlar kendilerini emniyette hissetmezler. Güç, hakkın önüne geçer. Temel olarak haklı olan güçlü olmalıdır. Güçlü olan 'haklıyım derse' orada adalet yok demektir. İktidar ve iktidar yanlıları, uyguladıkları politikaların haklı olduğunu söylüyor. Sayın Cumhurbaşkanı son zamanlarda hamleler yaptıklarını söylüyor. Önce Cumhurbaşkanının kendi zihniyetini değiştirmesi gerekir. Eğer birisi kalkar, iktidarın yanlış yaptığını söylerse ve siz de kalkıp onu cezalandırmaya kalkarsanız orada adalet olmaz. Mahkemeler, tutukluluk halini kural haline getirirse burada adalet işliyor diyemezseniz. Tutukluluk, bir tedbirdir, ceza değildir. Ümit verici olan tek şey sayın Cumhurbaşkanının adalet konusunda 'reform yapacağız' söylemleridir. Bu açıklamalar, bir işlevin yanlış gittiğine işaret olarak yorumlanırsa, sevindirici. Ben, sayın Adalet Bakanının söylemlerini çok önemsiyorum. Hakimlere 'Adil karar verin, ardından isterse tufan kopsun' diyor. Bu doğru ve önemli. Tufan kopmasına bir kenara bırakın, en ufak bir tenkite dahi tahammül yoksa orada adaletin varlığından söz edilemez. 19 yıl iktidarda kalan bir parti 'Şimdi karar verdik, adaleti uygulayacağız bundan sonra' diyorsa, bundan önce adaleti uygulamamışlar demektir. Bir pişmanlık ifade ediliyor. Bundan sonra atılacak adımlara bakacağız ve söylemlerinde bu arkadaşların samimi olup olmadığını göreceğiz. Adalet, güzel bir mefhum olarak algılanamaz. Adalet yaşanır. Adaleti uygulayacak olan hakimler ve adalete konuları götüren savcılar önce kalplerinde ve zihinlerinde adaleti uygulamaya kararlı olacaklar. O teminat onlara verilecek. Hakimler de yanlış yapabilir ama o yanlışı düzeltebilmek yine o sistem içinde yapılmalı. Anayasa Mahmekemesi bir karar veriyor. AYM kararları, herkesi bağlar, Cumhurbaşkanı ve meclis de dahil. Bugün Türkiye'de adalet sağlam ellerdedir diyemeyiz ama ben sayın Adalet Bakanının çıkışlarını ümit verici görüyorum. Kendisi çırpınıyor. Yanlışlıkları görüyor. 'Siz doğru kararı verin de isterse tufan kopsun' ifadesini kullanmak kolay mı? Bu adalete duyulan ihtiyacın yansıtılmasıdır. Bu söylemler gösteriyor ki, Adalet Bakanı da adalete ihtiyaç duyuyor.”

